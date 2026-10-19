두산 ‘재무통’ 전문경영인 전면 배치

박정원 회장 체제 2기를 맞은 두산그룹이 ‘재무통’ 전문경영인을 전면에 배치했다. 구조개편과 재무전략에 강점을 가진 인사를 내세워 회사의 내실을 다지는 동시에 미래 사업 경쟁력을 강화하기 위한 인사로 풀이된다.



두산그룹은 지난 16일 김민철 ㈜두산 지주부문 대표이사 사장과 박상현 두산에너빌리티 대표이사 사장을 나란히 부회장으로 승진시켰다. 두 사람은 ㈜두산과 두산에너빌리티에서 재무 관련 업무를 쭉 맡았으며 현재 각사에서 최고재무책임자(CFO)를 맡고 있다.

김민철 부회장(왼쪽), 박상현 부회장.

김 부회장은 ㈜두산 재무분석팀 상무와 경영전략 전무를 거쳐 2020년부터 ㈜두산 사장으로 일했다. 사장 임명 6년 만에 부회장이 됐다.



박 부회장은 ㈜두산 지주부문 기업금융프로젝트팀 상무, 두산인프라코어 재무관리부문장, 두산밥캣 대표이사 등을 역임하고 2022년 두산에너빌리티 사장에 올랐다.



재계에서는 이번 인사를 두고, 불확실성이 커지고 있는 대내외 여건에 대응하려는 취지라고 분석한다. 인공지능(AI) 산업 확장과 미·중 갈등, 중동 분쟁 등 사업 전략에 악영향을 줄 수 있는 변화에 대비해 회사의 재무 체력 관리에 나섰다는 것이다.



두산에너빌리티는 박 부회장을 보좌할 새로운 최고운영책임자(COO)로 송용진 전략·혁신부문장 사장을 선임했다. 송 사장은 엔지니어 출신으로 2008년 두산에너빌리티에 합류해 전략팀장과 전략·혁신부문장, 풍력BG장 등을 지냈다. 사업 안정성을 높이는 동시에, 미래 성장동력 강화를 위해 엔지니어 출신의 전문가를 전진 배치한 인사로 분석된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지