[경제 단신] LG전자, 거실용 공기청정기 출시 외

LG전자, 거실용 공기청정기 출시

LG전자는 넓은 공간의 습도와 공기질을 인공지능(AI)으로 관리하는 프리미엄 가습·공기청정기인 ‘LG 퓨리케어 하이드로타워 맥스’(사진)를 18일 출시했다. 기존 하이드로타워가 안방 등 개별 공간에서 가습과 공기청정을 함께 하는 제품이었다면, 신제품은 거실처럼 넓은 공간을 겨냥한 것이다. 공기청정 면적은 30~40평대 아파트 거실을 관리할 있는 수준이다. 출고가는 239만원.

롯데, 임직원·가족 초청 페스티벌

롯데그룹은 지난 16일 그룹 임직원·가족과 함께하는 ‘롯데 러브 패밀리 페스티벌’(사진)을 열었다고 18일 밝혔다. 롯데그룹과 롯데그룹노동조합협의회가 공동 주관하는 노사 화합 행사로, 지난해 롯데월드 어드벤처 서울을 대관해 처음 개최했으며 올해는 부산에서도 동시에 열었다. 행사에는 임직원과 가족, ‘맘편한 가족상’ 수상자, ‘맘편한 꿈다락’ 아동, 롯데 장애인 스포츠단 선수 등 1만7000여명이 참여했다.

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