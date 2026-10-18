154만명 모은 ‘부캉이’… 수온 떨어지면 떠날까

부산 북항 친수공원에 나타난 흑상어 ‘부캉이’가 한 달째 인공 수로를 떠나지 않으면서 부산의 새로운 명물로 자리 잡았다. 부캉이를 보기 위해 북항을 찾은 방문객이 154만명에 육박했으나, 장기 체류에 따른 건강 우려와 교통 혼잡 등 해결해야 할 문제점도 드러났다.



18일 부산시와 부산시설공단 등에 따르면 부캉이는 지난달 18일 북항 친수공원 인공 수로에서 처음 발견된 이후 이날까지 한 달째 머물고 있다. 전날 오후 6시 기준 친수공원 방문객은 4만2000명, 누적 방문객은 153만8800명으로 집계됐다.

17일 부산 동구 북항 친수공원 인공수로에서 흑상어 ‘부캉이’가 유영하고 있다. 부산=연합뉴스

부산시와 해경, 국립수산과학원은 부캉이를 바다로 돌려보내기 위해 두 차례 구조 작업을 벌였지만 모두 실패했다. 이후 당국은 강제 구조를 중단하고 부캉이가 스스로 바다로 돌아가기를 기다리며 건강 상태를 관찰하고 있다.



현재 부캉이의 건강 상태에 큰 이상은 없는 것으로 추정되지만 안심하기는 이르다. 주둥이 부근에서 단단한 물체에 긁힌 듯한 상처가 발견된 데다 장기 체류에 따른 건강 변화도 살펴야 하기 때문이다. 국립수산과학원은 현재 상처가 악화하거나 확산한 정황은 뚜렷하지 않은 것으로 보고 있다.



부산시를 비롯한 관계당국은 수온 변화에 기대를 걸고 있다. 최근 수로 수온은 22도 수준이다. 수온이 18도 아래로 떨어지면 부캉이가 현재 환경에 머물기 어려워져 스스로 바다로 나갈 가능성이 있다는 분석이다. 부캉이 열풍으로 전국에서 방문객들이 대거 몰리면서 주변 도로의 불법 주차와 교통 혼잡이 이어지고 있어 체계적인 교통 관리와 보행 안전 대책이 필요하다는 지적이다.

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