칠레·볼리비아 71년 만의 ‘해빙 무드’

호세 안토니오 카스트 칠레 대통령이 볼리비아를 방문하면서 역사적으로 해묵은 감정이 있는 양국이 ‘해빙 무드’에 들어갔다.



16일(현지시간) AP통신과 칠레·볼리비아 현지 언론 등에 따르면 로드리고 파스 볼리비아 대통령이 수도 라파스의 대통령궁 앞 광장에서 카스트 칠레 대통령을 직접 맞이했다. 칠레 대통령의 라파스 방문은 1955년 8월 이후 71년 만이다.

호세 안토니오 카스트 칠레 대통령(왼쪽)과 로드리고 파스 볼리비아 대통령이 16일(현지시간) 볼리비아 수도 라파스 대통령궁에서 무역·안보 문제 협력 등에 관한 양해각서(MOU)를 체결한 뒤 악수하고 있다. 라파스=AFP연합뉴스

칠레와 볼리비아의 앙금은 ‘태평양전쟁’(1879∼1883)에서 볼리비아가 칠레에 패한 후 태평양 연안을 완전히 상실하면서 시작됐다. 이로 인해 볼리비아는 내륙 국가로 전락했고, 지속적으로 칠레에 영토반환을 요구했지만 1970년대 최종 결렬됐다. 결국 1978년 대사급 외교 관계도 단절됐다.



이날 두 정상은 마약 밀매와 밀수 등 초국가적 범죄단체들을 공동 소탕하기로 뜻을 모았다. 무역 및 안보 문제 협력은 물론 광업 협력 양해각서(MOU)를 체결하고 전력망 공유 연구를 공동 추진키로 했다. 내년엔 파스 대통령이 칠레를 답방하기로 했다.



이번 역사적 정상회담 배경에는 미국 주도의 마약 카르텔 소탕 연합체인 ‘미주 방패’가 일정 부분 기여했다는 분석이다. 또한 양국 정상 모두 우파 성향인 점도 한몫했다는 평이다.

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