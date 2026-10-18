수도권매립지공사, 미래디딤돌 추진… 자립준비청년 내일 돕는다

기후에너지환경부 산하 수도권매립지관리공사가 자립준비청년의 내일 준비를 응원한다. 공사는 한국환경공단·인천국제공항공사·인천항만공사·초록우산어린이재단·신나는조합과 자립준비청년 취업역량 강화 지원사업 ‘미래디딤돌’ 추진의 업무협약을 16일 체결했다.

이번 사업은 4개 기관으로 구성된 ‘인천 공공기관 혁신네트워크’ 공동 프로젝트다. 아동양육시설이나 가정위탁 등의 보호가 종료된 이들의 취업과 안정적인 사회진출을 돕는 게 골자다.

해당 기관들은 지난해 인천 지역 대상자 15명의 직무교육과 자격증 취득을 도왔다. 올해는 10명에게 맞춤형으로 지원에 나선다. 참여자는 전문가와 일대일 상담 뒤 본인 진로에 따라 자격증·면허 취득, 직업교육·훈련 등을 제공받는다.

특히 공공부문 현직자 멘토링을 새롭게 선보인다. 공사는 더 나아가 진로 설계부터 입사 지원, 취업 여부 확인까지 전 과정을 단계별로 점검해 실제 직업을 얻을 수 있도록 할 계획이다.

조강희 수도권매립지관리공사 사장은 “청년들에게는 진로를 주체적으로 찾고 취업에 도전할 수 있는 든든한 디딤돌이 필요하다”며 “인천의 공공기관이 뜻을 모아 안정적으로 사회에 첫발을 내디딜 수 있도록 적극 뒷받침할 것”이라고 말했다.

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