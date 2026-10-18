2025년 서울지하철 부상자 1062명…최다 부상 역은 ‘고속터미널역’ [주말, 특별시]

지난해 서울 지하철에서 안전사고로 1062명이 다쳤다. 하루 평균 3명꼴이다. 가장 많은 부상자가 나온 역은 고속터미널로 한 해 동안 40명이 다쳤다. 지하철 부상자가 5년 새 두 배 넘게 늘면서 사고가 잦은 역·시설의 안전관리 실태를 점검해야 한다는 지적이 나온다.
18일 국회 국토교통위원회 소속 더불어민주당 황희 의원(서울 양천갑)이 서울시에서 제출받은 자료를 분석한 결과 서울 지하철 1∼9호선과 우이신설선·신림선의 안전사고 부상자는 2021년 493명에서 지난해 1062명으로 115.4% 증가했다.
부상자는 해마다 늘었다. 2022년 621명, 2023년 779명, 2024년 885명이었다. 올해도 1~8월에만 590명이 다쳤다. 2021년부터 올해 8월까지 누적 부상자는 4430명에 달한다.
지난해 부상자가 가장 많이 나온 역은 3·7·9호선이 만나는 고속터미널역으로 40명이 다쳤다. 2021년 18명보다 두 배 이상 늘어난 수치다. 이후 노량진역 30명, 동대문역사문화공원역 28명, 사당역 19명, 가양역 15명 순이었다.
호선별 부상자는 9호선이 205명으로 가장 많았다. 2호선 193명, 5호선 174명, 4호선 129명, 7호선 110명이 뒤를 이었다. 이 가운데 9·2·5호선에서 발생한 부상자는 총 572명으로 전체의 53.9%를 차지했다. 3호선은 92명, 6호선 70명, 1호선 46명, 8호선 31명으로 집계됐다. 신림선과 우이신설선에서는 각각 7명, 5명이 다쳤다.
사고 유형별로는 대합실·환승 통로·계단 등 역 구내에서 넘어지거나 부딪혀 다친 경우가 282명(26.6%)으로 가장 많았다. 그 뒤는 출입문 끼임 275명(25.9%), 승강설비 사고 205명(19.3%), 열차 내 사고 185명(17.4%), 승강장 발 빠짐 109명(10.3%), 기타 6명(0.6%)이었다.
사고 치료비로 지급된 금액은 지난해 약 8억4682만원이다. 2021년부터 올해 8월까지 누적 지급액은 약 35억8526만원으로 확인됐다.
황희 의원은 “하루 760만명 이상의 시민이 이용하는 서울 지하철의 안전은 열차 운행을 넘어 승객이 역에 들어서서 목적지에 도착하는 전 과정에서 보장돼야 한다”며 “서울시는 고속터미널역 등 사고가 집중되는 환승역과 승강설비 등 안전 투자의 우선순위를 재정립하고 실제 부상자 수를 줄일 수 있는 실현 가능한 대책을 조속히 마련해야 한다”고 말했다.
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