IMF 총재 "미래대응기금 등 韓재정·통화 정책조합 접근법 적절"

국제통화기금(IMF)이 미래대응기금 마련 등을 포함한 한국 정부의 재정·통화정책 조합이 적절하다고 평가했다.



재정경제부는 크리스탈리나 게오르기에바 IMF 총재가 17일(현지시간) 태국 방콕에서 국제통화금융위원회(IMFC)를 계기로 마련된 이형일 부총리 겸 재경부 장관과의 면담에서 이같이 말했다고 밝혔다.

국제통화금융위원회(IMFC) 등 참석차 태국 방콕을 방문 중인 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관(오른쪽)이 17일(현지시간) 퀸시리낏 컨벤션센터(QSNCC)에서 크리스탈리나 게오르기에바 IMF 총재와 만나 글로벌 AI 허브 및 역량개발 파트너십 지속 의향서에 서명하고 기념사진을 찍고 있다. 재경부 제공

이 부총리는 게오르기에바 총재는 물론 댄 카츠 IMF 수석 부총재와도 각각 만나 3대 핵심 사회정책을 기반으로 한 한국 정부의 양극화 완화 노력, 3대 메가 프로젝트, 7대 시드(SEED) 프로젝트 등 지속 가능한 성장의 토대를 만들기 위한 노력을 강조했다.



면담에서 게오르기에바 총재는 IMF가 한국의 경제 성장률 전망치를 대폭 상향했다고 언급하면서 "통화정책을 완만하게 긴축적으로 운용하면서 재정정책을 중립적으로 운용하는 한국의 정책조합 접근법이 적절하다"고 평가했다.



이어 "통화정책에 부담을 주지 않는 동시에 미래대응기금에 여유 재원을 적립함으로써 향후 경기 여건 변화에 대비한 완충장치를 마련할 수 있다"며 "11월 연례 협의에서 더 구체적인 논의를 할 수 있을 것"이라고 덧붙였다.



이 부총리는 게오르기에바 총재와 한-IMF 글로벌 인공지능(AI) 허브 참여 및 역량개발 파트너십 지속에 대한 협력의향서(LOI)도 체결했다.



이 부총리는 "IMF의 글로벌 AI 허브 참여가 글로벌 기술격차를 해소하는 실질적인 교두보가 될 것"이라며 취약국 디지털 역량 개발을 지속 지원하고자 하는 한국의 의지를 표명했다.



이어 "이번 의향서 체결이 지속 가능한 세계 경제 성장을 위한 한국과 IMF 간의 긴밀한 협력의 이정표가 되기를 희망한다"고 덧붙였다.



한편 이 부총리는 IMFC에 IMF 이사국 대표 자격으로 참석해 지속 가능한 성장을 위한 양극화 완화 필요성, 포용적 AI 주도 성장, IMF의 정책 방향 등과 관련해 주요국 재무장관·중앙은행 총재들과 의견을 교환했다.



IMF는 이번 위원회에서 "세계 경제가 회복 조짐을 보이고 있으나 여전히 높은 불확실성과 하방 위험에 직면해 있다"고 진단했다.



이어 "각국의 거시경제·금융 안정을 위한 정책 대응과 AI·디지털 전환을 뒷받침하는 구조개혁이 중요하다"며 "글로벌 불균형 해소와 저소득국 부채 문제 해결을 위한 국제 공조를 강화해야 한다"고 촉구했다.



이 부총리는 재정건전성을 유지하면서 민간의 성장 잠재력을 확충해야 한다는 IMF의 권고에 뜻을 같이했다.



이 부총리는 "한국도 책임 있는 재정 운용과 함께 성장 촉진을 위한 구조개혁을 추진하고 있다"며 "지속 가능한 성장을 위한 양극화 완화 필요성을 언급하면서 한국도 주거·일자리·서민금융 등 3대 핵심 사회정책을 추진하고 있다"고 강조했다.



아울러 "AI의 성과가 전 세계에 확산하기 위해 정교한 정책 설계와 국제 협력이 필요하다"며 "금융·사이버 위협 대응과 금융 복원력을 강화해야 한다"고 제시했다.



이와 함께 "경제 양극화와 AI 전환과 관련한 IMF의 실질적인 정책 제언이 필요하다"고 당부했다.

<연합>

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