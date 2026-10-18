국힘 “김민석, 가수 공연 끊고 난입… 오만함의 극치”

국민의힘은 가수 흰(HYNN·본명 박혜원)의 지역축제 공연 중 무대에 올라 인사를 하고 내려간 더불어민주당 김민석 대표를 “국민의 소중한 문화 향유권마저 권력의 발아래 두겠다는 오만함의 극치”라며 18일 강하게 비판했다.

더불어민주당 김민석 대표가 지난 15일 열린 ‘제21회 순창장류축제’ 개막식에서 가수 흰(HYNN·본명 박혜원)의 공연 중 무대에 올라 인사하고 있다. 유튜브 채널 ‘신호등TV’ 영상 캡처

국민의힘 최수진 원내수석대변인은 이날 논평에서 “더불어민주당 김민석 대표가 지역축제에서 가수의 무대를 강제로 중단하고 난입하는 황당한 촌극을 벌였다”며 이같이 지적했다.

이어 “한창 열창하던 초대 가수는 기습적인 공연 중단과 김 대표의 등장에 쫓기듯 무대 아래로 물러나야 했다”며, “시민들이 즐겨야 할 축제를 자당 정치인의 이름표나 뿌리는 유세장으로 악용했다”고 쏘아붙였다.

앞서 김 대표는 지난 15일 열린 ‘제21회 순창장류축제’ 개막식 축하공연에서 흰의 노래 두 곡이 이어진 후, 무대에 올라 “오늘 분위기 좋으시죠?”라고 모인 이들에게 인사했다. 그는 “오늘 이렇게 우리가 모여서 축제를 잘 즐기고 나면, (순창장류축제가) 세계적인 글로벌 축제로 갈 수 있다고 한다”고 말했다.

김 대표는 “장맛이 좋고 사람이 좋고, 우리 정부에서 열심히 일하는 정동영 장관의 고향이어서 좋다”며 “여기 오신 모든 분들이 함께하시는 이 축제가 즐거운 시간이 되기를 바란다”고도 덧붙였다.

사회자 소개에 김 대표가 무대로 오르자 자리를 양보하는 듯한 제스처를 취하며 무대 밖으로 나갔던 흰은 무대가 재정비되자 남은 노래를 이어갔다. 하지만 영상을 보던 일부 누리꾼들은 “이게 무슨 상황이냐”, “노래를 끊고 정치인이 무대에 올라가는 게 맞느냐” 등 비판을 쏟아냈다.

최 원내수석대변인은 “김민석 대표는 축제를 망치고 무대를 모욕한 사태를 사과하라”며 “남의 마이크를 함부로 뺏어 쥔 권력의 끝은 결국 성난 민심에 의해 무대 밖으로 끌려 내려오는 비참한 ‘강제 퇴장’뿐”이라고 했다.

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