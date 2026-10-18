엄지민 앵커·정우철 도슨트 오늘 결혼 "행복하게 살자"

엄지민(36) YTN 아나운서와 정우철(37) 도슨트(전시해설가)가 18일 결혼한다.

두 사람은 이날 오후 서울에서 결혼식을 한다. 이들은 지난 12일 결혼 소식을 알려었다.

엄지민은 "제가 뭘 하든 지지해주는 사람을 만났습니다. 이제, 제 평생의 응원군이 생긴 것 같다"고 했다.

정우철은 "이 직업을 선택하면서 현실적인 문제들로 결혼은 마음 접고 살아왔었는데, 늘 곁에서 응원해 주신 좋은 분들 덕분에 일도 잘 풀렸고, 그 과정에서 너무나 사랑하는 사람을 만나 인생의 새로운 출발선에 서게 됐다"고 말했다.

그러면서 엄지민을 향해 "사랑하는 엄 앵커, 우리 행복하게 잘 살자"라고 했다.

엄지민은 2014년 미스코리아 강원 CJ헬로비전 출신이다. 2021년부터 YTN에서 일하고 있다.

정우철은 도슨트이자 작가로 활동 중이다. JTBC 예능프로그램 '톡파원 25시' 등에 출연했고, <도슨트 정우철의 미술 극장> <화가가 사랑한 파리> 등 책을 쓰기도 했다.

<뉴시스>

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