전국에 천둥·번개 동반 강한 비…수도권 최대 80㎜

일요일인 18일은 전국 대부분 지역에 돌풍과 천둥·번개를 동반한 강한 비가 내리겠다.



오전에 중부지방과 전라권에서 시작해 오후부터는 전국 대부분 지역에 비가 오겠다. 제주도에도 비가 내리는 곳이 있겠으며, 중부지방의 비는 밤에 대부분 그치겠다.

가을비가 내린 지난 13일 대구 동구 팔공산 동화지구에 단풍이 물드는 가운데 시민들이 우산을 쓰고 산책을 즐기고 있다. 연합뉴스

예상 강수량은 서울·인천·경기, 서해5도 30∼80㎜, 강원 내륙·산지 20∼70㎜, 강원 동해안 5∼20㎜, 대전·세종·충남과 충북 30∼80㎜, 광주·전남과 전북 30∼80㎜, 대구·경북과 부산·울산·경남 10∼60㎜다. 제주도 산지는 30∼80㎜, 산지를 제외한 제주도 지역은 10∼60㎜다.



낮 최고기온은 20∼26도로 예보됐다.



이날 오전 5시 현재 기온은 서울 19.2도, 인천 19.5도, 수원 19.5도, 춘천 14.1도, 강릉 18.1도, 청주 19.3도, 대전 18.2도, 전주 20.5도, 광주 21.2도, 제주 22.1도, 대구 15.9도, 부산 19.6도, 울산 16.2도, 창원 18.6도 등이다.



바다의 물결은 동해·서해 앞바다에서 1.0∼3.5ｍ, 남해 앞바다에서 0.5∼2.5ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.0∼5.0ｍ, 서해 1.5∼5.0ｍ, 남해 1.0∼3.0ｍ로 예상된다.



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<연합>

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