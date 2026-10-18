이집트, 사우디 방어전 참전하나…대통령 "요청시 즉각 응할것"

압델 파타 엘시시 이집트 대통령이 예멘 후티 반군의 공격을 받는 사우디아라비아 방어를 위해 군사적 지원을 할 준비가 되어 있다고 17일(현지시간) 밝혔다.



아울러 방어 목적의 군사 개입이 필요해질 경우, 이를 승인하기 위한 의회의 긴급회의 소집을 요청하겠다고 덧붙였다.



엘시시 대통령은 이날 육군사관학교 졸업식 연설에서 살만 빈 압둘아지즈 알사우드 사우디 국왕이나 무함마드 빈 살만 왕세자의 지원 요청이 있을 경우 즉각 응할 것이라며 이같이 말했다.



그는 "요청이 있을 경우 의회가 긴급회의를 열어 우리에게 (군사 개입) 권한을 부여해 주기를 바란다"고 밝히면서도 "우리의 목적은 누군가를 선제공격하거나 싸우려는 것이 아니며, 오직 방어를 위한 것"이라고 강조했다.



이와 관련, 이집트 하원은 엘시시 대통령의 요청에 따라 18일 긴급회의를 개최할 예정이라고 국영 나일 TV 뉴스가 보도했다.



보도에 따르면, 의회 사무처는 성명을 통해 대통령의 소집 요구에 따라 18일 오후 1시에 긴급회의를 시작한다고 밝혔다.



엘시시 대통령의 이번 발언은 최근 예멘의 친이란 반군 후티가 사우디아라비아를 겨냥한 공세를 급격히 끌어올리고 있는 가운데 나왔다.



후티 반군은 사우디의 주요 에너지 시설은 물론, 지난주 13명의 사망자를 낸 리야드 국제공항 공격 등 민간 인프라를 겨냥한 드론 및 미사일 공격을 잇달아 감행하며 역내 긴장을 고조시키고 있다.



후티의 위협 속에 다급해진 빈 살만 사우디 왕세자는 지난달 이집트를 전격 방문해 엘시시 대통령과 회담했다.



당시 양국은 안보 위협에 대한 공동 대응과 경제 및 군사 협력 강화를 논의하며 굳건한 동맹 관계를 재확인했다



엘시시 대통령의 이번 방어 지원 약속은 빈 살만 왕세자의 방문을 통해 다져진 양국의 긴밀한 공조 체제를 대외적으로 천명한 것으로 풀이된다.



인구 1억 1천만 명의 이집트는 그동안 이란과의 분쟁이나 후티 반군의 공격에 직접적인 군사 개입을 피하고 중재자 역할을 모색해 왔다.



다만, 엘시시 대통령은 사우디를 비롯한 걸프 국가들을 향한 공격을 지속해 규탄하며, 걸프 지역의 안보와 안정이 이집트의 국가 안보와 직결된다는 입장을 견지해 왔다.

<연합>

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