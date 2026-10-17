승장도 패장도 놀랐다… 준PO 1차전 김도영의 '괴력'

승장도 패장도 김도영의 활약에 놀라지 않을 수 없었다.

17일 전남광주통합특별시 광주기아챔피언스필드에서 열린 프로야구 2026 포스트시즌 준플레이오프 1차전 LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 경기. KIA 김도영이 8회말 2사 1루에서 투런홈런을 때리고 있다. 연합

KIA가 17일 전남광주 기아챔피언스필드에서 LG를 상대로 치른 2026 포스트시즌 준플레이오프(준PO·5전 3승제) 1차전에서 홈런 2방을 터뜨리는 등 4타점을 쓸어담은 김도영의 활약을 앞세워 5-1로 승리했다. 경기 뒤 승장 이범호 KIA 감독뿐 아니라 패장 염경엽 LG 감독 모두 김도영의 활약에 대단하다는 말을 쏟아낼 수밖에 없었다.

17일 오후 전남광주 기아챔피언스필드에서 열린 프로야구 2026 신한 SOL KBO 포스트시즌 준플레이오프 1차전 LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 경기, LG 염경엽 감독이 경기를 지켜보고 있다. 뉴스1

먼저 패장 염 감독은 “대단한 선수다. 인정할 건 인정해야 한다]며 슈퍼스타 김도영에 혀를 내둘렀다. 염 감독은 “투수들의 제구가 안 됐다”면서도 “김도영이 실투를 놓치지 않았다. 실투를 쳤다고 홈런을 때리기도 쉽지 않은데 홈런을 치는 게 참 대단한 선수”라고 칭찬했다.

17일 오후 전남광주 기아챔피언스필드에서 열리는 프로야구 2026 신한 SOL KBO 포스트시즌 준플레이오프 1차전 LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 경기를 앞두고 KIA 이범호 감독이 LG 더그아웃을 보며 미소를 짓고 있다. 뉴스1

승장 이범호 KIA 감독도 “1차전 귀중한 경기를 홈에서 승리할 수 있어 다행”이라면서 “김도영이 대단하다는 말밖에 할 수 없다. 홈런을 치는 방법을 아는 것 같다. 타이밍에 걸릴 때 좋은 타구들이 나오는 것을 보면 올해 홈런 1위답다는 생각이 든다. 중요할 때 김도영이 어떻게 해주느냐에 승패가 달렸다는 점을 1차전에서 잘 보여준 것 같다”고 극찬했다.

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