승장도 패장도 놀랐다… 준PO 1차전 김도영의 '괴력'

승장도 패장도 김도영의 활약에 놀라지 않을 수 없었다.
KIA가 17일 전남광주 기아챔피언스필드에서 LG를 상대로 치른 2026 포스트시즌 준플레이오프(준PO·5전 3승제) 1차전에서 홈런 2방을 터뜨리는 등 4타점을 쓸어담은 김도영의 활약을 앞세워 5-1로 승리했다. 경기 뒤 승장 이범호 KIA 감독뿐 아니라 패장 염경엽 LG 감독 모두 김도영의 활약에 대단하다는 말을 쏟아낼 수밖에 없었다.
먼저 패장 염 감독은 “대단한 선수다. 인정할 건 인정해야 한다]며 슈퍼스타 김도영에 혀를 내둘렀다. 염 감독은 “투수들의 제구가 안 됐다”면서도 “김도영이 실투를 놓치지 않았다. 실투를 쳤다고 홈런을 때리기도 쉽지 않은데 홈런을 치는 게 참 대단한 선수”라고 칭찬했다.
승장 이범호 KIA 감독도 “1차전 귀중한 경기를 홈에서 승리할 수 있어 다행”이라면서 “김도영이 대단하다는 말밖에 할 수 없다. 홈런을 치는 방법을 아는 것 같다. 타이밍에 걸릴 때 좋은 타구들이 나오는 것을 보면 올해 홈런 1위답다는 생각이 든다. 중요할 때 김도영이 어떻게 해주느냐에 승패가 달렸다는 점을 1차전에서 잘 보여준 것 같다”고 극찬했다.
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