하원미, 30㎏ 감량 비결 공개

전 야구선수 추신수의 아내 하원미가 출산 후 크게 늘었던 체중을 감량한 과정을 공개하며 자신만의 운동 및 식단 관리법을 소개했다.

전 야구선수 추신수의 아내 하원미가 출산 후 크게 늘었던 체중을 감량한 과정을 공개하며 자신만의 운동 및 식단 관리법을 소개했다. 하원미 HaWonmi

하원미는 최근 자신의 유튜브 채널에 체중 관리와 관련된 영상 ‘80kg였던 하원미가 30kg 감량한 방법’을 공개했다. 영상에서 그는 첫째 아이를 임신했을 당시 몸무게가 30㎏ 이상 증가했던 경험부터 출산 이후 체중을 다시 줄이기까지의 과정을 직접 이야기했다.

21세였던 당시 그는 “배에 생명이 있으니 2인분을 먹어야 된다고 생각했다”라고 전했다. 그는 “나를 위한 1인분과 아이를 위한 1인분”이라고 설명을 덧붙였다.

임신과 출산을 거치면서 늘어난 체중은 출산 직후 자연스럽게 빠지지 않았다고 한다. 하원미는 아이를 출산한 뒤에도 체중 변화가 거의 없었다고 회상하며, 임신으로 증가한 몸무게를 다시 감량하는 데 무려 4년이라는 시간이 필요했다고 밝혔다.

이후 둘째를 곧바로 임신했지만 그가 선택한 방법은 단기간에 체중을 크게 줄이기보다는 오랜 기간 운동을 지속하면서 몸을 관리하는 방식이었다. 하원미는 꾸준한 운동을 강조했다.

이번 영상에서 그는 자신의 운동 루틴도 공개했다. 그가 운동을 시작할 때는 곧바로 강도 높은 동작에 들어가기보다는 먼저 스테퍼를 이용해 몸을 풀어준다고 설명했다. 약 5분 정도 스테퍼를 하면서 신체를 데운 뒤 본격적인 운동을 시작하는 방식이다.

이후에는 특정 부위에만 집중하지 않고 신체 부위를 나눠 운동했다. 하체와 상체, 복근 운동을 매일 적절하게 분배해 진행하면서 전신을 골고루 단련했다고 전했다.

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