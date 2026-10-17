경복궁서 한푸 입고 “중국 문화 알리자”…인플루언서 영상 논란

한 중국인 인플루언서가 서울 경복궁에서 자국 전통 의상인 한푸를 입고 중국 문화를 알리는 영상을 촬영해 논란이 일고 있다.

한 중국인 인플루언서가 서울 경복궁에서 한푸를 입고 중국 문화를 홍보하고 있다. 서경덕 성신여대 교수 SNS 캡처

서경덕 성신여대 교수는 17일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 해당 영상을 공개하며 중국 인플루언서들의 경복궁 내 한푸 착용과 영상 촬영에 우려를 나타냈다. 서 교수는 관련 제보를 지속해서 받아왔다고 설명했다.

서 교수가 공개한 영상에는 한푸 차림의 중국인 남성이 경복궁을 배경으로 “한국에 왔다. 전 세계에 중국 문화를 알리자”는 취지로 말하는 모습이 담겼다.

서 교수는 “대한민국을 여행하면서 자국의 전통 의상을 입고 다닐 수는 있지만 외국인 관광객들이 오해할 수 있다”며 “우리 한복과 중국 한푸는 엄연히 다른 의상인데 외국인들이 한푸를 한국 전통 의상으로 착각할 수 있다”고 지적했다.

이어 “중국 인플루언서들이 한푸를 입고 경복궁을 활보하는 장면을 영상으로 제작해 자신의 SNS에 게재하는 것이 가장 큰 문제”라고 강조했다. 서 교수에 따르면 웨이보와 샤오홍슈 등 중국 SNS에는 한푸 차림으로 경복궁을 찾아 촬영한 사진과 영상이 잇따라 올라오고 있다.

서 교수는 “중국 인플루언서들은 경복궁에서 이러한 행위를 멈춰야만 한다”면서 “타국의 역사와 문화를 먼저 존중할 줄 아는 기본적인 ‘글로벌 매너’부터 갖춰야 할 것”이라고 당부했다.

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