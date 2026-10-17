낮 기온 25도 포근한 토요일…일요일엔 비·주 후반 최저 1도까지 떨어져 [다음주 날씨]

구름낀 날씨를 보인 16일 오후 제주 서귀포시 안덕면 신화월드를 찾은 관광객들이 활짝 핀 황화코스모스를 감상하며 즐거운 시간을 보내고 있다. 뉴시스

토요일인 17일 전국이 대체로 맑은 가운데 낮 기온이 크게 올라 포근하겠다. 일요일인 18일에는 전국에 돌풍과 천둥·번개를 동반한 강한 비가 내리고, 비가 그친 다음 주에는 기온이 낮아져 다소 쌀쌀하겠다.

기상청에 따르면 17일은 동해상에 있는 고기압의 영향을 받는 가운데 낮 최고기온이 21∼27도로 예상됐다. 서울·인천·수원·청주 25도, 대전·세종·광주 26도, 전주 27도 등이다.

낮 기온이 오르면서 전국 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 15도 안팎으로 매우 크겠으니 건강 관리에 유의해 달라고 기상청은 당부했다.

날씨는 오후부터 급변하겠다. 이날 오후에는 전국 대부분 지역에서 바람이 강하게 불겠다. 순간풍속 초속 15m 안팎(산지 초속 20m 안팎)의 바람이 부는 곳이 있어 시설물 관리에도 신경 써야 한다.

밤에는 서해상에서 구름이 유입되면서 서쪽 지역부터 차차 흐려지겠다.

일요일인 18일에는 전국이 대체로 흐리고 비가 오겠다. 비는 새벽 인천·경기 북부와 제주도에서 시작돼 오전에는 그 밖의 중부지방으로, 오후부터는 전국 대부분 지역으로 확대되겠다.

중부지방은 밤에 대부분 그치겠으나 남부지방은 월요일인 19일 아침까지, 제주도는 19일 낮까지 비가 이어지는 곳이 있겠다.

시간당 20∼30㎜의 강한 비는 서울·인천·경기와 강원내륙·산지, 충청권에서 18일 낮부터 밤 사이, 남부지방에서 18일 밤부터 19일 새벽 사이, 제주도에서 19일 새벽부터 아침 사이에 집중되겠다.

18일 아침 최저기온은 11∼20도, 낮 최고기온은 20∼27도로 예보됐다.

이번 비는 돌풍과 함께 천둥·번개를 동반하겠으니, 비가 내리는 지역에서는 안전사고에 각별히 유의해야 한다.

기상청은 “낙엽으로 인해 배수가 원활하지 못해 저지대 침수 발생 가능성이 있으니 안전사고에 각별히 유의”하라고 강조했다. 하천변 산책로나 지하차도는 고립될 수 있어 출입을 삼가고, 하수도·배수구에서 물이 역류할 가능성에도 대비해야 한다고 덧붙였다.

18일에는 바람도 더 거세지겠다. 새벽부터 서해안과 일부 내륙, 남해안, 제주도에, 오후부터는 강원산지와 동해안을 중심으로 순간풍속 초속 20m 이상(산지 초속 25m 이상)의 매우 강한 바람이 불어 강풍특보가 내려질 가능성이 있다.

강풍으로 항공기 운항에 차질이 생길 수 있어 공항 이용객은 미리 운항 정보를 확인해야 한다.

해상에서도 바람이 매우 강하게 불고 물결이 1.5∼4m로 높게 일면서 풍랑특보가 발표될 가능성이 있다.

◆ 비 그치면 쌀쌀…주 후반 아침 1도까지

한편 다음주 기온은 19일 아침까지 평년보다 높겠지만 19일 낮부터는 평년과 대체로 비슷해지겠다.

19일 아침 최저기온은 9∼20도, 낮 최고기온은 19∼24도로 예상됐다. 화요일인 20일은 최저 7∼17도, 최고 18∼22도가 되겠다.

20일 오후부터는 전라권과 경상권, 제주도에 다시 비가 내리는 곳이 있겠고, 수요일인 21일 오전에도 남부지방과 제주도에 비 소식이 있다. 다만 21일 비는 기압골의 발달과 이동 속도에 따라 내리는 시점과 구역이 바뀔 수 있다.

특히 주 후반인 22~23일에는 북서쪽에서 찬 공기가 남하하며 기온이 낮아지겠다. 21∼23일 아침 최저기온은 1∼16도, 낮 최고기온은 14∼22도에 분포하겠다.

기상청은 이 기간 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 10도 이상 크게 벌어지는 곳이 있겠다며 건강 관리에 유의하라고 했다.

다음 주말인 24일부터는 기온이 다시 올라 평년 수준을 되찾겠다. 24∼27일 아침 최저기온은 5∼16도, 낮 최고기온은 17∼24도로 예보됐다.

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