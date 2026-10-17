햇밤 한 봉지 7900원…외투·이불 할인에 제니 포토존까지

외투와 이불을 장만하고 제철 먹거리도 살 수 있는 주말 할인 행사가 이어진다. 이마트는 지정 봉투에 햇밤을 원하는 만큼 담는 행사를, 롯데마트는 유명 셰프와 협업한 간편식 할인전을 마련했다. 백화점에서는 필름 사진을 찍거나 항공 서비스를 체험하는 행사도 열린다.

신세계백화점 제공

17일 유통업계에 따르면 백화점과 대형마트, 온라인 쇼핑몰은 가을·겨울 상품 판매와 함께 식품 할인, 브랜드 팝업스토어를 운영한다.

이마트는 21일까지 가을 제철 먹거리 할인전을 연다. 이 가운데 햇밤 무한 담기는 18일까지 진행한다. 지정된 봉투에 개수 제한 없이 담는 방식으로, 한 봉지에 7900원이다. 충남 부여와 전북 순창 등에서 수확한 특대 크기 햇밤 120t을 준비했다. 지난해 행사 물량의 두 배 이상이다.

제스프리 골드키위도 봉투에 골라 담아 구매할 수 있다. 국산 삼겹살·목심과 호주산 달링다운 와규는 18일까지 행사카드로 결제하면 최대 40% 할인한다. 남영돈·고도식 구이 상품 등 일부 돈육 상품도 행사카드 할인 대상이다.

롯데마트는 28일까지 전 점포에서 자체브랜드(PB) 할인 행사인 ‘PB페스타’를 진행한다. 오늘좋은 엑스트라버진 올리브유, 숨결통식빵, 땅콩 100% 피넛버터 등 인기 상품의 행사 물량을 늘렸다.

간편식 브랜드 요리하다는 정지선·정호영 셰프의 레시피를 활용한 탕수육, 꿔바로우, 김치우동 등 신상품 12종을 추가했다. 스타 셰프 에디션은 약 29종으로 확대됐다. 짜장면·불짬뽕·탕수육 맛을 담은 ‘오늘좋은 정지선 중화스낵’ 3종도 선보인다.

롯데온은 21일까지 ‘온세상 쇼핑 페스타’를 연다. 이번 주말에는 ‘냉장고 채우는 날’을 주제로 샘표·광동제약·매일유업 등 식품 브랜드 상품을 할인한다. 매일 선정한 3개 상품에는 선착순으로 30% 포인트백 혜택을 제공한다. 주말 대상 상품에는 어그 타스만, 라코스테 여성 케이블 가디건, 타미진스 스웨터 등이 포함됐다.

SSG닷컴은 18일까지 ‘패션명품 쓱세일’을 진행한다. 에르노 외투와 휴고보스 구스다운 재킷, 어그 부츠 등 가을·겨울 상품을 판매한다. 생로랑·구찌 핸드백도 행사에 포함된다.

칼린 가방과 스타카토 신발 등을 대상으로 한 클리어런스 할인율은 최대 70%다. 행사 상품에는 패션 10%, 명품 7% 할인 쿠폰을 제공하며, 행사카드 결제 시 8% 청구 할인 혜택도 마련했다.

쿠팡은 25일까지 ‘하반기 홈인테리어 와우 리빙쇼’를 연다. 레이디가구, 라뽐므, 바디럽, 코코도르, 아이리스 등이 참여한다.

대표 상품은 라뽐므 누아쥬 장모 극세사 흡습발열 차렵이불 세트와 아망떼 시그널 마이크로화이버 피그먼트 침대패드다. 레이디가구 소노 패브릭 모듈 4인용 소파 세트, 코코도르 소이캔들, 아이리스 리빙박스 등도 판매한다. 한정 수량 특가와 1+1, 카드 즉시할인 코너를 운영한다.

11번가는 20일까지 T 멤버십 고객을 대상으로 최대 50% 할인 혜택을 제공하는 ‘T 멤버십 쇼핑 페스타’를 진행한다. 미니 가습기와 온풍기 등 계절 가전, 패션·뷰티 상품을 비롯해 단감·배·감귤 등 제철 과일도 선보인다.

롯데백화점은 잠실점 본관에서 31일까지 진도모피 가을 신상품을 포함한 여성·남성 패션 상품을 할인 판매한다.

서울 소공동 본점 앞 ‘더 스테이지’에서는 18일까지 브랜드 앰배서더 제니의 모습이 담긴 포토스팟을 운영한다. 현장에는 1960년대 아날로그 기기를 복원한 필름 인화 방식의 포토부스도 설치했다. 롯데백화점 공식 인스타그램이나 샤오홍슈 계정을 팔로우하면 팀당 한 차례 촬영할 수 있다. 매일 선착순 400명에게 기회를 제공한다.

현대백화점 압구정본점에서는 29일까지 이탈리아 라이프스타일 브랜드 프레떼 팝업스토어를 열고 침구류와 쿠션 커버, 파자마 등을 판매한다.

더현대 서울 5층 에픽 서울에서는 18일까지 ‘오감으로 만나는 싱가포르항공’ 팝업스토어를 운영한다. 시각·청각·후각·미각·촉각을 주제로 구성한 5개 체험 공간에서 항공사의 서비스와 브랜드를 경험할 수 있다.

신세계백화점 강남점은 21일까지 지하 1층 이벤트홀에서 ‘코베X신세계백화점 베이비페어’를 연다. 스토케·잉글레시나·에그·브라이텍스 등 유모차·카시트 브랜드와 유팡·포그내·산골이유식 등 육아용품 브랜드가 참여한다.

당일 10만원 이상 구매 고객을 대상으로 선착순 럭키드로우 행사를 진행한다. 신세계 제휴카드로 일정 금액 이상 결제하면 구매 구간에 따라 5% 신백 리워드를 제공한다. 19일은 백화점 휴무일로 행사를 운영하지 않는다.

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