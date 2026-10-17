단풍철 나들이 차량 몰려 고속도로 혼잡…서울→부산 6시간

토요일인 17일은 단풍철을 맞아 나들이 차량이 몰리면서 고속도로 교통량이 지난주보다 늘어 혼잡하겠다.

한국도로공사에 따르면 이날 전국 고속도로 교통량은 598만대로 예상된다. 수도권에서 지방으로 빠져나가는 차량은 47만대, 지방에서 수도권으로 진입하는 차량은 48만대다.

지방 방향 고속도로는 오전 6~7시 정체가 시작돼 오전 10~11시 절정에 이른 뒤 오후 7~8시께 해소될 것으로 예상된다. 서울 방향은 오전 8~9시 정체가 시작돼 오후 5~6시 절정에 이르다가 오후 10~11시께 풀릴 전망이다.

주요 노선 가운데 경부고속도로와 영동고속도로의 지방 방향에서 혼잡이 가장 심할 것으로 예상된다.

오전 9시5분 기준 경부고속도로 부산 방향은 오산~남사 부근 8㎞, 망향휴게소 부근~천안 부근 6㎞, 천안분기점~천안호두휴게소 부근 7㎞, 비룡분기점 부근 1㎞ 구간에서 정체가 이어지고 있다.

서울 방향은 상서 하이패스 나들목~신탄진 2㎞, 수원 부근 2㎞, 양재 부근~반포 6㎞ 구간에서 차량 흐름이 더디다.

서울양양고속도로 양양 방향은 남양주요금소 부근~서종 부근 10㎞, 설악~설악 부근 3㎞, 강촌 나들목~남춘천 나들목 3㎞ 구간에서 정체가 빚어지고 있다.

서해안고속도로 목포 방향은 팔탄분기점 부근 4㎞, 서평택~서해대교 5㎞ 구간에서 차량이 제 속도를 내지 못하고 있다.

영동고속도로 강릉 방향은 서용인분기점~용인 2㎞, 용인~양지터널 7㎞, 호법분기점 부근 4㎞, 원주분기점~원주 부근 4㎞ 구간에서 정체가 이어지고 있다.

중부고속도로 남이 방향은 중부3터널 부근~경기광주분기점 4㎞, 호법분기점~모가 부근 2㎞, 진천터널 부근 2㎞ 구간에서 차량 흐름이 더디다.

오전 10시 요금소 기준 주요 도시 간 예상 소요 시간 하행선은 ▲서울~부산 6시간 ▲서울~대구 5시간 ▲서울~광주 4시간30분 ▲서울~대전 2시간50분 ▲서울~강릉 3시간30분 ▲서울~울산 5시간40분 ▲서서울~목포 5시간이다.

상행선은 ▲부산~서울 5시간40분 ▲대구~서울 4시간40분 ▲광주~서울 3시간30분 ▲대전~서울 2시간 ▲강릉~서울 2시간40분 ▲울산~서울 5시간20분 ▲목포~서서울 4시간20분이다.

<뉴시스>

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