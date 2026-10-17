어릴 때 교복 위에 입던 니트 아냐?…아이유·채령이 소환한 ‘딥 브이넥’ 열풍 [트렌드]

본격적인 가을 시즌에 접어들면서 목선을 과감하게 늘어뜨린 ‘딥 브이넥 니트’가 트렌드 아이템으로 떠오르고 있다. 명치 부근까지 깊게 내려오는 V자 목선 사이로 티셔츠나 셔츠 등 이너웨어를 드러내는 레이어드 스타일이 인기를 끌면서 관련 상품 수요도 빠르게 늘어나는 모습이다.

아이유 인스타그램 갈무리

◆ 연예인 패션부터 해외 컬렉션까지…깊어진 목선

연예인들의 옷차림에서도 ‘딥 브이넥’ 인기를 실감할 수 있다. 아이유는 최근 소셜미디어서비스(SNS)에 흰색 민소매 옷와 검정 딥 브이넥 니트를 입은 사진을 공개했다. 짧은 단발머리와 깊게 파인 목선이 사랑스러우면서 발랄한 분위기를 연출했다. 그룹 ITZY(있지)의 채령도 와인색 딥 브이넥 니트에 베이지색 바지를 매치해 편안하면서도 개성 있는 가을 스타일을 선보였다.

해외 패션쇼에서도 깊게 파인 목선을 강조한 스타일이 눈길을 끌고 있다. 프라다의 2026년 봄·여름(S/S) 컬렉션에서도 딥 브이넥 디자인을 활용한 스타일링이 등장해 주목을 받았다.

◆ 레이어드 패션 인기 타고 수요 확대

채령 인스타그램 갈무리

업계에서는 딥 브이넥 니트의 인기가 최근 젊은층을 중심으로 확산한 레이어드 패션과 맞물린 것으로 보고 있다. 이너웨어에 따라 다양한 분위기를 연출할 수 있어 활용도가 높다는 점도 인기 요인으로 꼽힌다.

관련 상품 거래액과 판매량도 증가세다. 패션·라이프스타일 플랫폼 29CM에 따르면 지난 9월 한 달간 딥 브이넥 니트 관련 상품 거래액은 전년 동기 대비 621% 증가했다. 브이넥 니트 전체 거래액도 전년보다 5배 이상 늘었다.

카카오스타일이 운영하는 패션 플랫폼 지그재그에서는 증가 폭이 더 컸다. 9월 딥 브이넥 니트 거래액은 전월보다 1127%, 전년 같은 기간보다 100배 이상(1만256%) 뛰었다.

딥 브이넥 니트를 포함한 딥 브이넥 상품 전체 거래액은 전월 대비 330%, 전년 대비 4036% 늘었고, 딥 브이넥 맨투맨도 전월 대비 922%, 전년 대비 874% 증가했다. 10월 1일 기준 지그재그 니트·카디건 랭킹 2위에는 ‘슬로우앤드 딥브이넥 니트’가 이름을 올렸다.

◆ 이너웨어 활용 기본 셔츠 판매량도 ‘쑥’

이너웨어로 활용하는 기본 티셔츠 수요도 늘었다. 지그재그의 9월 기본 티셔츠 거래액은 전월 대비 65%, 전년 동기 대비 18% 증가했다. 반소매와 긴소매 티셔츠는 물론 셔츠와 시스루, 목폴라 등 다양한 이너웨어를 활용할 수 있어 기온과 취향에 따라 스타일을 바꾸기 쉽다는 점도 레이어드 패션의 특징이다.

깊게 파인 V자 목선이 목과 상체를 길어 보이게 하고, 이너웨어의 색상과 소재를 자연스럽게 드러내 레이어드 스타일을 강조할 수 있다는 점도 인기 요인으로 꼽힌다.

전지현. 탑텐 제공

SPA 브랜드에서도 판매가 늘고 있다. 신성통상 탑텐은 올해 브이넥 니트 3종(여성 메리노블렌드 브이넥 스웨터, 여성·남성 커스터드얀 브이넥 스웨터)을 새로 선보였다. 9월 첫 주 입고 이후 주간 판매량이 매주 증가했고, 여성 2종은 4주 차 주간 판매량이 첫 주보다 약 4배 늘었다. 특히 여성 커스터드얀 브이넥 스웨터는 4주 차 판매량이 첫 주의 약 6.5배에 달했다.

업계 관계자는 “올가을에는 니트를 단독으로 입기보다 티셔츠나 셔츠 등 다른 아이템과 겹쳐 입으며 실루엣과 컬러 조합을 즐기는 레이어드 스타일링이 두드러지고 있다”며 “특히 딥 브이넥 니트는 깊은 목선을 활용해 이너웨어까지 하나의 스타일 요소로 보여줄 수 있어 다양한 연출을 원하는 고객을 중심으로 수요가 빠르게 늘고 있다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지