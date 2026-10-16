‘빵지순례· 빵잼 올림픽’ 대전 빵 축제 17일 개막…성심당 등 대전빵집 120곳 출동

대전의 가을이 고소한 빵 내음으로 물든다.

성심당 등 대전지역 120개 빵집을 한 곳에서 만날 수 있는 ‘2026 대전 빵 축제’가 17일부터 18일까지 이틀간 유성구 엑스포과학공원 일원에서 열린다.

대전빵축제 자료사진. 연합뉴스

올해 빵축제에는 성심당·한스브레드·슬로우브레드·르뺑99-1 등 대전 5개 자치구의 빵집 대부분이 참여한다. 빵을 매개로 한 전시를 비롯 체험 프로그램과 공연 등 다채로운 행사가 시민에 특별한 가을의 추억을 선사할 예정이다.

17일 오후 6시 15m 규모의 대형 롤케이크 커팅 퍼포먼스로 축제의 막을 연다.

올해 축제의 중심은 대전 곳곳의 빵집을 한자리에서 만나는 ‘빵 정거장’이다. 빵 정거장은 5개 구역(A~E)으로 나눠 방문객이 원하는 빵집을 쉽게 찾을 수 있도록 구성했다.

방문객은 빵집의 대표 메뉴를 매장 판매가격보다 5% 이상 할인된 가격으로 구매할 수 있다.

‘브레드 갤러리’에서는 참여 빵집 120곳의 브랜드 이야기와 대표 메뉴, 매장 정보를 한눈에 살펴볼 수 있어 ‘빵지순례’의 길잡이가 될 것으로 기대된다.

빵을 맛보는 것에 그치지 않고 직접 만드는 체험 프로그램은 재미를 더할 전망이다.

‘베이커리 연구소’에서는 지역 대학과 연계한 쿠키 만들기 등 제과·제빵 체험을 진행한다. ‘스페셜 클래스’에서는 생과일 케이크와 샤케라또 만들기, ‘빵상상 공작소’에서는 빵 먹는 꿈돌이 키캡 만들기, 빵 무드등 꾸미기 등 창작 체험도 마련된다.

방문객 참여 프로그램도 다채롭다. 메인무대에서는 빵탑 쌓기, 빵 그림 맞히기 등 가족 단위 방문객을 위한 ‘빵잼 올림픽’이 펼쳐진다. 빵 구매 영수증을 제시하면 빵 낙하, 오븐 타이머, 빵터치, 빵 농구 등 다양한 놀이 프로그램에도 참여할 수 있다.

축제장 곳곳에서는 지역 예술인이 참여하는 ‘빵빵한 버스킹’과 프린지 문화공연, 대전부르스 창작가요제가 이어진다. 대전 대표 캐릭터인 꿈씨패밀리 포토존과 플리마켓도 운영한다. 플리마켓에서는 지역 크리에이터들이 꿈씨패밀리를 활용한 공예품과 디자인 소품 등도 만날수 있다.

대전시는 방문객이 편안하게 축제를 즐길 수 있도록 취식 공간과 쉼터를 조성하고, 영유아 동반 가족과 노약자를 위한 배려 쉼터를 운영한다. 전담 스태프가 동행하며 행사 안내를 돕는 동행서비스와 점자 리플릿도 제공해 관람 취약계층의 축제 접근성을 높일 계획이다.

주차장은 행사장 인근 8개소에 모두 3600면이 준비됐다.

정부청사역과 행사장을 연결하는 셔틀버스는 15분 간격, 대전역 동광장과 행사장을 연결하는 노선은 1시간 간격으로 운영한다. 정부청사역 4번 출구에는 공용자전거 타슈를 확대 배치한다.

내년 빵축제 장소는 원도심으로 다시 돌아간다. 대전시는 성심당 본점이 있는 중앙로네거리 등의 구간을 ‘차없는 거리’로 운영해 빵축제를 열 예정이다.

허태정 대전시장은 “대전은 오랜 역사와 다양한 매력을 지닌 빵집들이 자리 잡고, 다채로운 문화콘텐츠가 어우러진 도시”라며 “올해 빵 축제에서 맛있는 빵은 물론 주변 문화행사까지 함께 즐기며 대전의 매력을 경험하시길 바란다”라고 말했다.

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