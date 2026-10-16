이장우, 구독자 12만 유튜브 잠정 중단…"재정비 시간 가질 것"

배우 이장우가 유튜브 채널 운영을 잠정 중단한다.

이장우는 지난 15일 자신의 유튜브 채널 '살찐삼촌 이장우'에 '102kg 이장우도 놀란 대구 맛집 공유합니다 (ft. 찜갈비, 막창, 육사시미) 그리고 먹방은 잠시만 안녕!'이라는 제목의 영상을 올렸다.

영상에서 이장우는 대구의 음식점을 방문해 막창과 육사시미 등 다양한 음식을 맛봤다.

먹방을 마친 뒤에는 채널 운영을 잠시 중단하겠다는 뜻을 밝혔다.

이장우는 "한 1년 정도 넘게 전국 방방곡곡 해외까지 저희가 맛있는 음식을 먹었는데, '살찐삼촌' 그동안 많이 사랑해 주셔서 너무너무 감사드린다"고 말했다.

이어 "저희 나름대로 재정비하는 시간을 좀 가질 거다. 그리고 더 멋있고 더 맛있고 더 재밌는 그런 '살찐삼촌'으로 여러분들 다시 찾아뵐 테니까 조금만 기다려주시고 여러분들 그동안 맛있는 거 많이 드시고 곧 만나자"고 덧붙였다.

촬영이 끝난 뒤 제작진은 이장우에게 케이크를 선물하며 그동안의 노고에 감사를 전했다.

이장우는 "지금까지 함께 먹고 웃고 즐겨주셔서 감사하다"며 "더 맛있고 재밌게 돌아오겠다"고 약속했다.

'살찐삼촌 이장우'는 구독자 약 12만 명을 보유한 먹방 채널이다. 이장우는 약 1년간 전국 각지와 해외의 맛집을 소개해왔다.

한편 이장우는 지난해 11월 8세 연하 배우 조혜원과 결혼했다. MBC TV 예능물 '나 혼자 산다'에서 전현무, 박나래와 함께 '팜유 라인'으로 활약하며 인기를 얻었다.

<뉴시스>

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