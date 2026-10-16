강동구, ‘제31회 강동선사문화축제’ 개막 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

16일 서울 강동구 암사동 유적일대에서 열린 '제31회 강동선사문화축제'를 찾은 고우리 어린이집 원생들이 선사의 꽃바람 꽃길을 구경하고 있다.

16일 서울 강동구 암사동 유적일대에서 열린 '제31회 강동선사문화축제'를 찾은 시민들이 선사 바비큐 체험을 하고 있다.

16일 서울 강동구 암사동 유적일대에서 열린 '제31회 강동선사문화축제'를 찾은 어린이들이 선사의 꽃바람 꽃길을 구경하고 있다.

올해 강동선사문화축제는 '서울의 시작, 암사'를 주제로 선사시대 역사·문화 체험부터 공연과 야간 빛 축제까지 다양한 프로그램을 선보인다.

첫날인 16일에는 개막식과 드론쇼에 이어 스페이스A, 왁스, 설운도의 축하공연이 열린다. 17일에는 고고학자 곽민수와 웹툰 작가 이종범이 참여하는 선사 토크콘서트와 뮤직 페스티벌 등이 진행된다. 마지막 날인 18일에는 이세돌 9단의 토크콘서트와 '선사 락(樂) 페스티벌'이 열린다. 신효범과 소찬휘, 남진의 축하공연에 이어 불꽃쇼로 축제의 막을 내린다.

축제 기간에는 선사 바비큐와 신석기 고고학 체험, 움집 만들기 등 가족 단위 프로그램도 운영한다. 오후 6~10시에는 암사동 유적을 배경으로 야간 빛 축제와 미디어 파사드를 선보인다.

이수희 강동구청장은 "6,000년 전 서울의 시작을 품고 있는 서울 암사동 유적에서 역사와 문화, 예술이 함께 어우러지는 축제"라며 "가족, 친구, 이웃과 함께 강동의 역사와 매력을 느끼고 특별한 추억을 만들어 가시길 바란다"고 말했다.

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