트럼프, 여론 역풍에 사형 집행 생중계 계획 취소

도널드 트럼프 미국 대통령이 여론의 비판에 미군 기지 총기 난사범에 대한 총살형 생중계 방침을 취소했다.

트럼프 대통령은 15일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 “그는 예정대로 총살형에 처해질 것이지만, 이는 생중계되지 않을 것”이라고 밝혔다. 그는 “다만, 희생자의 직계 가족은 원할 경우 현장에서 직접 집행을 지켜볼 수 있다. 그들은 정의의 실현을 목격할 자격이 있다”고 덧붙였다.

사진=AFP연합뉴스

이같은 결정은 이날 생중계 반대 의견이 압도적으로 많다는 미 일간 워싱턴포스트(WP)와 ABC 방송, 여론조사기관 입소스가 공동으로 진행한 여론조사 결과가 공개된 직후 나왔다. 해당 조사에서 총살형 집행에는 찬성(53%)이 반대(42%)보다 많았지만, 이를 생중계하는 것에 대해선 응답자의 80%가 반대했다.

트럼프 대통령은 지난 2009년 텍사스주 미군 기지 포트후드에서 총기를 난사해 13명을 살해해 사형을 선고받은 무슬림 미국인 니달 말릭 하산(당시 소령)에 대해 미군의 총살형 집행을 이달 초 승인한 바 있다. 그러나 이후 헤그세스 장관이 총살형 집행을 생중계하겠다고 밝히면서 미국 내에서는 반대 및 비판 여론이 고조돼 왔다.

트럼프 대통령이 생중계를 하지 않기로 결정한 데는 중간선거가 20일도 남지 않은 상황에서 정치적 역풍에 대한 고려한 것으로 풀이된다. AP·AFP 통신은 트럼프 대통령이 미 의회의 초당적인 반대와 여론의 비판에 생중계 계획을 철회했다고 지적했다.

트럼프 대통령은 트루스소셜 게시글에서 하산을 “배신자”, “사악하고 악랄한 인물”이라며 그가 임신 중이던 한 여군과 태아를 포함해 13명을 살해하고, 무고한 사람 32명에게 중상을 입혔다고 지적했다.

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