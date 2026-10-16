"가솔린서 전기차까지"…BMW, '더 뉴 7시리즈' 사전예약 돌입

BMW코리아가 4년 만에 부분 변경을 거친 럭셔리 플래그십 세단 ‘더 뉴 BMW 7시리즈’의 사전 예약을 시작한다. 가격은 1억6000만원∼2억4000만원이다.

BMW코리아는 다음 달 9일까지 온라인 판매 채널인 ‘BMW 샵 온라인’에서 더 뉴 BMW 7시리즈의 사전 예약을 실시한다고 16일 밝혔다.

‘더 뉴 BMW 7시리즈’. BMW코리아 제공

더 뉴 BMW 7시리즈는 BMW의 ‘파워 오브 초이스’ 전략에 따라 가솔린과 디젤, 플러그인 하이브리드(PHEV), 순수전기차(BEV)를 모두 아우르는 파워트레인 라인업을 갖춰 다양한 선택지를 제공할 예정이다.

사전 예약 대상은 ‘더 뉴 BMW 740 xDrive’와 순수전기 모델인 ‘더 뉴 BMW i7 50 xDrive’, ‘더 뉴 BMW i7 60 xDrive’, ‘더 뉴 BMW i7 M70 xDrive' 총 4종이다. 출시 가격은 모델에 따라 1억6000만원부터 2억4000만원까지다.

BMW코리아 관계자는 “국내 럭셔리 플래그십 세단 중 모든 파워트레인을 경험 가능한 모델은 오직 BMW 7시리즈뿐”이라며 “특히 BMW i7은 국내 유일의 수입 럭셔리 플래그십 순수전기 세단”이라고 강조했다.

사전 예약 후 연내 차량 등록을 마친 고객에게는 차량 보증을 5년 또는 30만㎞까지 연장하는 ‘워런티 플러스 프리미엄’을 무상 제공한다. BMW파이낸셜서비스코리아 금융 상품 이용 고객에게는 10개월간 매월 10만원씩 총 100만원 상당의 GS칼텍스&이마트 결합 모바일 쿠폰을 추가로 증정한다. 추첨을 통해 선정된 100명에게는 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스 내 일식 파인 다이닝 레스토랑 ‘히노츠키’의 2인 디너 패키지도 제공한다.

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