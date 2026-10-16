텐씨엘 캘리클럽, ‘2026 베트남 우수 브랜드 대상’ 게이미피케이션 엔터테인먼트 Top 10 선정

사진=텐씨엘 제공

텐씨엘(대표 손주희)이 운영하는 키즈 스포테인먼트 브랜드 캘리클럽(CALI CLUB)이 베트남 현지 브랜드 시상식에서 게이미피케이션 엔터테인먼트 부문 Top 10에 선정됐다.

텐씨엘은 캘리클럽 베트남 법인이 ‘2026 베트남 우수 브랜드 대상(Vietnam Excellence Brand 2026)’에서 ‘Top 10 대표 게이미피케이션 인터랙티브 엔터테인먼트 브랜드(Top 10 Outstanding Gamified Interactive Entertainment Brands)’에 선정됐다고 밝혔다.

캘리클럽은 베트남 진출 약 4개월 만에 이번 Top 10에 선정됐다. 지난 5월 호찌민시 빈컴메가몰 타오디엔에 현지 1호점을 개장했으며, 텐씨엘에 따르면 개점 4개월 만에 누적 방문객 4만 5,000명을 넘어섰다.

캘리클럽의 특징은 실내 놀이시설에 정보기술(IT)과 스포츠 활동, 게임 요소를 결합했다는 데 있다. 자체 개발한 태그(TAG) 시스템과 20여 종의 스포츠형 어트랙션을 연계해 방문객이 신체 활동에 참여하면서 점수와 성취를 확인할 수 있도록 했다.

이용객은 RFID 스마트 팔찌를 착용하고 각종 어트랙션에 도전하며, 활동 결과는 리더보드에 실시간으로 표시된다. 점수 획득과 기록 관리, 포인트 적립 및 보상 교환 기능도 제공해 게임화 요소를 결합한 이용 환경을 구성했다.

텐씨엘에 따르면 이용층은 어린이와 가족뿐 아니라 청소년, 대학생, 젊은 직장인 등으로 확대되고 있다. 친구들과의 모임이나 기업 팀빌딩, 생일파티 장소로도 활용되고 있으며, K-푸드 콘셉트의 음료 메뉴와 시그니처 캐릭터 ‘노리(Nori)’를 활용한 리워드도 운영하고 있다.

텐씨엘은 덥고 습한 날씨가 이어지는 동남아시아 시장에서 실내형 스포츠·엔터테인먼트 모델을 확대한다는 계획이다. 캘리클럽은 기술과 신체 활동을 결합한 콘텐츠를 중심으로 현지 사업을 전개하고 있다.

손주희 텐씨엘 대표는 “이번 수상은 캘리클럽만의 K-스포테인먼트 콘텐츠와 공간 경험이 글로벌 시장에서도 경쟁력을 갖췄다는 점을 보여주는 성과”라며 현지 고객과 파트너들에게 감사의 뜻을 전했다.

이어 “4개월 만에 4만 5,000명 이상의 방문객을 유치한 데 이어 주요 유통 플랫폼과 복합 쇼핑몰의 입점 제안도 이어지고 있다”며 “연내 추가 출점을 구체화하고 동남아시아 전역으로 사업 영역을 넓혀 나갈 계획”이라고 밝혔다.

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