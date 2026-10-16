양수 터진 평택 산모, 헬기 이송으로 240㎞ 떨어진 창원서 무사 출산

지난달 30일 부산 해운대구 부산소방재난본부 119특수대응단 헬기장에서 119항공대원과 해운대백병원 권역모자의료센터 의료진이 ‘고위험 임산부·신생아 이송 항공대원·의료진 합동훈련’을 하고 있는 모습. 사진은 기사 내용과 직접적인 관련이 없음. 부산=뉴시스

경기 평택에서 한 산모가 수용 가능한 병원을 찾지 못해 약 240㎞ 떨어진 경남 창원까지 소방헬기로 긴급 이송돼 무사히 출산했다.

16일 충남소방본부에 따르면 지난 8일 오전 4시쯤 평택에서 30대 산모의 양수가 터졌다는 내용의 119 신고가 접수됐다.

신고를 받고 현장에 출동한 경기 지역 구급대는 임산부를 평택의 한 산부인과로 이송했다. 그러나 해당 병원에서는 산모에게 필요한 진료가 어려워 다른 의료기관을 찾아야 했다.

당시 산모는 임신성 당뇨를 앓고 있었으며 태아의 머리가 위쪽을 향하는 역아 상태여서 신속한 의료 조치가 필요했다.

또한 태아가 미숙아로 출생할 가능성이 있어 신생아중환자실을 갖춘 병원으로 가야 하는 상황이었다.

소방당국은 수소문 끝에 진료가 가능한 대학병원을 찾았으나 해당 병원은 평택에서 약 240㎞ 떨어진 창원에 위치했다. 구급차로 이동할 경우 약 4시간이 소요될 것으로 예상됐다.

경기 지역 소방헬기 운항마저 여의치 않아 소방당국은 충남소방본부에 헬기 지원을 요청했다.

충남소방본부는 곧바로 소방헬기를 투입해 약 1시간의 비행 끝에 산모를 창원의 대학병원으로 옮겼다.

다행히 산모는 병원에서 무사히 출산을 마쳤고 산모와 아기 모두 건강한 것으로 전해졌다.

충남소방본부 관계자는 “고위험 산모의 경우 신속한 이송과 적절한 의료기관 선정이 무엇보다 중요하다”며 “앞으로도 응급환자가 적기에 치료받을 수 있도록 의료기관과의 협력체계를 강화하고 항공 이송체계를 적극 활용하겠다”고 말했다.

한편 지난 1일 경기 안성에서도 조기 양막 파수 증세를 보인 임신 35주차 산모가 전국 25개 병원에서 수용을 거절 당해 소방헬기로 전북 전주까지 150㎞ 가량을 이동한 후 무사히 분만했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지