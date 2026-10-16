부산 핀테크허브 입주기업 엠에스퀀텀, 조선 도면 AI·ERP·MES 연계 추진

사진=엠에스퀀텀 제공

부산 핀테크허브 입주기업 주식회사 엠에스퀀텀(MS QUANTUM)이 조선·해양 분야 도면 AI 기술 개발과 맞춤형 전사적자원관리(ERP)·제조실행시스템(MES) 구축을 통해 기업의 설계 문서 검토와 생산관리 업무를 연계하는 사업을 추진하고 있다.

엠에스퀀텀은 조선·해양 분야의 설계도면 검토를 지원하는 AI 기술을 개발하는 한편, 기업별 업무 환경에 맞춘 ERP·MES 구축과 기업 AI 컨설팅, 웹·모바일 서비스 사업을 전개하고 있다. 설계 문서에 담긴 정보를 구조화하고 기업 운영 및 생산 현장 데이터와 연계해 업무 활용도를 높이는 것을 주요 방향으로 삼고 있다.

개발 중인 도면 AI는 배관·계장도(P&ID)에 포함된 기호와 문자, 부품 정보를 구조화하고 구매요구서 및 제작사 자료와 대조해 검토를 지원하는 데 초점을 맞춘다. 밸브의 위치와 태그, 구경, 압력등급, 재질 등 주요 검토 항목을 추출하고, 담당자가 원문 근거와 함께 확인할 수 있도록 개발하고 있다.

특히 도면에 명시된 정보와 추가 해석이나 확인이 필요한 항목을 구분해 담당자의 검토를 지원하는 것이 목표다. 해당 기술은 현재 개발 단계로, 구체적인 기능과 활용 범위는 개발 및 검증 결과에 따라 정할 계획이다.

사진=엠에스퀀텀 제공

ERP·MES 사업에서는 기업 운영 정보와 생산 현장 정보의 연계에 중점을 두고 있다. ERP를 통해 구매·자재·재고·원가 등의 정보를 관리하고, MES를 통해 생산 진행 상황과 실적, 품질 정보를 파악할 수 있도록 기업별 업무 절차와 데이터 구조에 맞춰 시스템을 설계한다. 필요에 따라 설비 데이터 등을 연계하고 생산·품질·원가 관련 정보를 조회할 수 있는 운영 화면도 구성한다.

엠에스퀀텀 공식 홈페이지에서는 사출·정밀 제조용 AI ERP·MES, 변압기 외화물용 ERP·MES·SCM, 자동차 SQ 사출업체용 ERP·MES·SQ 품질관리 등 업종별 데모를 운영하고 있다. 각 데모를 통해 업종별 생산통합관리 화면과 시스템 구성 방향을 확인할 수 있다. 다만 데모 화면은 서비스와 기능 구성을 소개하기 위한 자료로, 실제 고객사의 운영 실적이나 구축 성과를 의미하지는 않는다.

회사는 향후 조선 도면 AI가 추출한 검토 정보를 ERP의 자재·구매 관리와 MES의 생산·품질 관리 업무에 활용할 수 있도록 시스템 간 연계도 추진할 계획이다. 구체적인 연계 범위는 기업별 업무 절차와 데이터 구조, 기술 검증 결과 등을 고려해 결정할 예정이다.

기업 AI 컨설팅은 업무 진단부터 적용 범위 설계, 시범 적용, 시스템 개발 및 연동, 사용자 교육까지 단계별로 진행한다. 문서 분석과 데이터 조회 기능이 담당자의 확인 및 후속 업무에 활용될 수 있도록 시스템을 구성하고, 접근 권한과 처리 이력, 예외 상황 등 운영 과정에서 고려해야 할 요소도 함께 검토한다.

엠에스퀀텀은 조선·해양 분야 도면 AI 개발과 제조업 맞춤형 ERP·MES 구축 사업을 기반으로 기업의 AI 도입 및 생산관리 시스템 구축 수요에 대응하는 한편, 업무 시스템 간 연계를 통한 활용 범위를 확대해 나갈 방침이다.

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