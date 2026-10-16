이재용 회장, 중동 파견 임직원·가족에 격려 선물

이재용 삼성전자 회장이 중동 지역에 체류하는 임직원과 가족들에게 격려 선물을 전달했다.

삼성은 사우디아라비아와 아랍에미리트(UAE), 이란, 이라크, 이스라엘, 카타르, 요르단, 쿠웨이트, 바레인, 중동 9개국에 파견된 관계사 임직원 730명과 현지·국내 거주 가족들을 대상으로 상품권 등을 지급했다고 16일 밝혔다.

이재용 삼성전자 회장이 2022년 12월 아랍에미리트(UAE)에 있는 바라카 원자력 발전소 건설 현장에 방문해 임직원들을 격려하고 있다. 삼성 제공

중동 현지 임직원에게는 300만~500만원 상당의 현지 사용 가능 상품권을, 국내에 거주하는 가족들에게는 200만~300만원 상당의 온누리상품권을 전달했다.

이 회장은 편지로 “어려운 여건 속에서도 묵묵히 맡은 바 임무를 다해주시는 여러분의 열정과 헌신은 우리 모두에게 큰 귀감이 되고 있다”며 “회사는 언제나 여러분의 안전과 건강을 최우선으로 생각한다”고 밝혔다.

삼성은 지난 3월에도 UAE·카타르·사우디아라비아, 중동 3개국에서 일하는 임직원 500여명과 가족들에게 격려 선물과 편지를 전달한 바 있다. 삼성 임직원들은 중동에서 인공지능(AI) 데이터센터와 원자력발전소 등 에너지 플랜트 건설, 모바일·가전 등 정보기술(IT) 사업 협력을 진행하고 있다.

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