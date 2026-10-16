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코스닥, 장중 5% 급등세에 '매수 사이드카'

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16일 코스닥이 급락 하루 만에 장중 5% 넘게 급등하는 가운데 코스닥 시장에 프로그램매수호가 일시효력정지(매수 사이드카)가 발동됐다.

 

한국거래소에 따르면 이날 낮 12시 55분 23초 코스닥150선물가격과 코스닥150지수의 변동으로 5분간 프로그램매수호가의 효력이 정지됐다.

 

16일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 시황이 표시되고 있다.
16일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 시황이 표시되고 있다.

발동 시점 당시 코스닥150선물은 전일 종가보다 77.80포인트(6.02%) 상승했으며 코스닥150지수는 72.59포인트(5.65%) 올랐다.

 

전날 코스닥 시장에는 장중 매도 사이드카와 서킷브레이커가 잇달아 발동됐으며, 지수는 7%대로 급락 마감했다.

 

그런데 하루 만에 코스닥은 현재 5.27% 오른 800.90으로 800선을 되찾았다.

 

코스닥 사이드카는 코스닥150선물 가격이 기준 가격 대비 6% 이상 상승하고 코스닥150지수가 직전 매매 거래일의 최종수치 대비 3% 이상 상승해 동시에 1분간 지속되는 경우 발동된다.

 

같은 시각 코스피는 전날보다 4.09% 오른 5,781.27이다.

<연합>


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