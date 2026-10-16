코스닥, 장중 5% 급등세에 '매수 사이드카'

16일 코스닥이 급락 하루 만에 장중 5% 넘게 급등하는 가운데 코스닥 시장에 프로그램매수호가 일시효력정지(매수 사이드카)가 발동됐다.

한국거래소에 따르면 이날 낮 12시 55분 23초 코스닥150선물가격과 코스닥150지수의 변동으로 5분간 프로그램매수호가의 효력이 정지됐다.

16일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 시황이 표시되고 있다.

발동 시점 당시 코스닥150선물은 전일 종가보다 77.80포인트(6.02%) 상승했으며 코스닥150지수는 72.59포인트(5.65%) 올랐다.

전날 코스닥 시장에는 장중 매도 사이드카와 서킷브레이커가 잇달아 발동됐으며, 지수는 7%대로 급락 마감했다.

그런데 하루 만에 코스닥은 현재 5.27% 오른 800.90으로 800선을 되찾았다.

코스닥 사이드카는 코스닥150선물 가격이 기준 가격 대비 6% 이상 상승하고 코스닥150지수가 직전 매매 거래일의 최종수치 대비 3% 이상 상승해 동시에 1분간 지속되는 경우 발동된다.

같은 시각 코스피는 전날보다 4.09% 오른 5,781.27이다.

<연합>

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