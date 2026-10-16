경북 봉화서 80대 여성 흉기에 찔려 숨진 채 발견… “외부 침입흔적 없어” [사건수첩]

경북 봉화에서 혼자 살던 80대 여성이 집에서 흉기에 찔린 상태로 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.

16일 경북경찰청과 소방 당국에 따르면 이날 오전 8시 15분쯤 봉화군 명호면 한 주택에서 80대 여성 A씨가 숨져 있는 것을 이웃 주민이 발견해 경찰에 신고했다.

봉화경찰서. 연합뉴스

신고를 받고 출동한 소방 당국은 A씨가 침대 위에 반듯하게 누운 채 흉기에 찔린 상태로 숨져 있는 것을 확인했다.

현장에서는 흉기와 함께 '가족들에게 미안하다'는 내용의 편지가 발견됐다.

경찰은 외부인이 침입한 흔적은 발견되지 않았다고 밝혔다.

A씨는 혼자 생활하며 노인 일자리 사업에 참여해 온 것으로 알려졌다.

최근 이틀간 모습이 보이지 않자 이웃 주민이 이날 오전 안부를 확인하러 갔다가 숨진 모습을 발견했다.

경찰은 현장에서 발견된 편지의 필적 감정을 의뢰할 예정이며, 부검을 통해 정확한 사망 원인을 확인할 방침이다.

부검 일정은 아직 정해지지 않았다.

경찰 관계자는 "모든 가능성을 열어두고 수사하고 있다"고 말했다.

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