‘옥정중앙역 디에트르Ⅱ’, 골프라운지·체육관 등 커뮤니티 조성

옥정중앙역 디에트르Ⅱ 투시도 (출처=대방건설)

최근 분양시장에서는 골프와 실내 스포츠, 문화생활 등을 위한 커뮤니티 시설이 단지 구성 요소 중 하나로 자리 잡고 있다. 운동과 취미 활동을 위한 시설을 단지 내에 마련하는 사례도 이어지고 있다.

이런 가운데 경기 양주 옥정신도시에서 대방건설이 공급하는 '옥정중앙역 디에트르Ⅱ'가 지난 8일 견본주택을 열고 분양을 시작했다. 대방건설에 따르면 옥정신도시 마지막 민간분양 택지에 들어서는 '옥정중앙역 디에트르Ⅱ'는 오피스텔 853실로 조성되며, 단지 내에는 골프라운지와 체육관 등 커뮤니티 시설이 들어설 예정이다.

커뮤니티 시설에는 골프라운지가 포함된다. 카카오VX 연습타석, 양손타석, 퍼팅존, 별도의 스크린골프실 등이 갖춰질 예정이다. 입주민이 골프 연습과 스크린골프를 이용할 수 있도록 구성할 예정이다.

다목적체육관도 조성된다. 다목적체육관에서는 배드민턴 등 다양한 실내 스포츠를 이용할 수 있도록 계획됐다.

사우나와 미디어룸 등 휴식·문화시설도 들어선다. 건식 사우나와 탕을 갖춘 사우나를 이용할 수 있으며, 미디어룸에서는 각종 콘텐츠를 감상할 수 있다. 이 밖에 6레인 실내수영장과 작은도서관, 패밀리카페&키즈룸 등도 조성될 예정이다.

단지 동측에는 옥정호수공원이 맞닿아 있다. 옥정호수공원에는 수변 데크와 산책로가 조성돼 있고, 공원 중앙으로 자전거길이 지난다.

전 실은 전용 119㎡(약 36평) 단일 면적으로 구성된다. 대방건설에 따르면 양주 옥정에서 처음으로 실내형 발코니 설계를 적용했다. 발코니 면적은 「건축법 시행령」상 노대등 면적 기준을 적용하면 약 6평에 이르며, 다양한 용도로 활용할 수 있도록 설계했다. 방 3개와 욕실 2개에 드레스룸, 팬트리를 갖췄으며, 오피스텔 기준 1,463대의 주차공간을 마련해 호실당 약 1.72대를 확보했다.

단지 인근에는 교통 관련 개발 계획도 추진되고 있다. 단지 바로 앞으로 7호선 옥정중앙역(가칭, 예정)이 들어서며, 대방건설은 역과 단지를 잇는 연결통로 협약도 체결했다. 덕정옥정선(예정)이 개통되면 덕정역까지 1정거장이며, 덕정역에서는 GTX-C(예정) 환승 연계가 계획돼 있다. 남측으로는 학원과 상업시설이 밀집한 옥정 중심상업지구가 자리한다.

청약에는 청약통장이나 가점이 적용되지 않는다. 전국에 거주하는 만 19세 이상이면 누구나 1인당 군별 1건씩 최대 4건까지 신청할 수 있으며, 유주택자와 다주택자도 청약이 가능하고 재당첨 제한과 실거주 의무도 없다.

청약 접수는 오는 19일과 20일 이틀간 진행되며, 26일 당첨자 발표에 이어 28일과 29일 정당계약이 진행된다.

분양 관계자는 "골프라운지와 체육관, 미디어룸 등 다양한 여가 시설을 단지 안에 갖춰 퇴근 후나 주말에도 멀리 나가지 않고 취미생활을 즐길 수 있다"며 "호수공원까지 가까이 둔 만큼 일상 속 여가를 중시하는 수요자들의 관심이 높을 것"이라고 말했다.

‘옥정중앙역 디에트르Ⅱ’는 앞서 아파트를 분양한 지하 5층~지상 최고 49층, 18개 동 규모인 '옥정중앙역 디에트르' 단지 가운데 오피스텔 3개 동, 853실(전용 119㎡ OA·OB·OC)로 조성된다. 견본주택은 경기 양주시 옥정동 일원에서 운영 중이다.

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