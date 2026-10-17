강기윤 창원시장, 6~9급 공무원들과 세대 넘나드는 진솔 소통 눈길

시설 8급 직원: “시장님, 어색한 분위기를 푸는 나만의 특별한 첫마디가 있으신가요?”

강기윤 창원시장: “경상도 사투리를 자연스럽게 사용하면서 상대방이 편안함을 느끼도록 하죠. 업무는 엄격하지만 사람을 대할 때는 열린 마음으로 소통하려고 노력하죠! 허허허.

강기윤 창원시장과 창원시청 소속 6~9급 공무원들이 참석한 가운데 ‘도란도란 토크콘서트’를 마무리하고 기념촬영을 하고 있다. 창원시 제공

시장과 직원 간의 딱딱하고 경직된 공직사회 틀을 부순 격의 없는 소통의 장이 열려 호평을 받았다.

16일 창원시에 따르면 전날 오전 KBS창원홀에서 강기윤 창원시장과 창원시청 소속 6~9급 공무원 400여명이 참석한 가운데 ‘도란도란 토크콘서트’가 열렸다.

이번 행사는 시장과 젊은 실무 직원들이 한자리에 모여 시정 운영 방향을 공유하고, 직급과 부서 간 경계를 허물며 공감대를 형성하기 위해 마련됐다.

본격적인 행사에 앞서 직원들 사이에서는 업무와 일상에 대한 솔직하고 재치 있는 문답이 오가며 큰 호응을 이끌어냈다.

직원들이 가장 궁금해하는 고민들에 대해 강기윤 시장이 직접 답하며 현장의 분위기를 뜨겁게 달궜다.

“업무에 몰입하다 번아웃(연소 증후군)이 올 때는 어떻게 극복하시나요?”라는 질문에 강 시장은 “스트레스는 누구에게나 찾아오지만 어떻게 받아들이고 해소하느냐가 중요하다”고 설명했다.

이어 그는 “저 역시 스트레스를 오래 담아두지 않고 그때그때 풀려고 노력하며, 일과 삶의 균형을 찾는 것이 핵심”이라고 조언했다.

젊은 직원들과의 세대 차이를 좁히는 대화 주제를 묻는 직원의 질문에는 “과거에는 회식이 업무의 연장이었지만, 지금은 개인의 시간과 삶을 중요하게 생각하는 문화로 바뀌었다”고 답했다.

그러면서 “이러한 변화를 존중해야 하며, 주말 계획이나 취미처럼 일상적인 이야기로 부담 없이 대화를 시작하는 것이 좋다”면서 “우리 시에서도 직원들이 자유롭게 소통할 수 있는 분위기를 만들어가겠다”고 했다.

격의 없는 대화가 이어지면서 웃음꽃이 피어났고, 참석한 공무원들은 시장과 한층 더 가까워진 느낌이라고 입을 모았다.

강무원 뉴미디어팀장은 “토크콘서트를 통해 시장의 시정 철학을 이해하는데 큰 도움이 됐다”며 “이런 의미 있는 자리가 자주 있었으면 좋겠다”고 말했다.

이날 행사는 강 시장의 시정철학 공유와 직원 참여형 소통 프로그램인 ‘우리들의 고민상담소’, 적극행정 실천 캠페인 순으로 진행됐다.

강 시장은 ‘시민이 먼저, 행복한 창원’이라는 확고한 시정철학을 바탕으로 시민이 체감하는 실질적인 성과와 문제해결 중심의 적극행정을 거듭 강조했다.

특히 관행에 얽매이지 않는 유연한 업무 방식, 읍면동 중심의 현장행정, 부서 간 칸막이를 과감히 허물고 협업하는 ‘원팀 행정’의 중요성을 역설했다.

직급별로 엄선된 16건의 사연을 ‘소통 키워드보드’에 담아 진행된 ‘우리들의 고민상담소’ 코너에서는 세대 간 소통과 번아웃 극복 외에도 중간관리자인 6급 팀장의 역할, 지원부서와 사업부서 간 순환인사 확대 등 실무진의 가려운 곳을 긁어주는 심도 깊은 대화가 오갔다.

현장 즉석에서 진행된 즉문즉답 시간에는 최근 도입된 ‘1직원 1사 전담제’ 운영 방향과 공직자의 올바른 자세에 대한 열띤 토론이 이어졌다.

1인 1사 기업지원제와 관련해 업무 부담을 우려하는 직원들의 목소리에 대해 강 시장은 “직원들에게 새로운 부담을 주려는 것이 아니라 기업이 여러 부서를 찾아다니지 않도록 담당 직원이 창구 역할을 하고 팀 단위 협업 체계를 통해 부담을 확 낮추는 원스톱 행정서비스”라고 명쾌하게 설명했다.

또한 공직자의 책임감과 자세를 묻는 질문에는 “기존 관행을 무조건 따르기보다 지금 하는 일이 시민에게 어떤 도움이 되는지 스스로 질문해야 한다”며 “때로는 법과 제도를 바꿔서라도 새로운 길을 개척하려는 도전정신이 필요하며, 적극적으로 성과를 내는 직원들이 정당하게 보상받는 조직을 만들겠다”고 약속했다.

이날 행사의 대미는 참석한 400여명의 공무원들이 한목소리로 “시민중심! 적극행정!” 구호를 외치며 적극행정 실천 의지를 다지는 퍼포먼스로 장식됐다.

이를 통해 단순한 일회성 행사가 아니라 시민의 입장에서 해법을 찾고 행동하는 행정의 대변화를 이끌어내겠다는 결의를 다졌다.

강 시장은 토크콘서트를 마무리하며 “행정의 모든 출발점과 판단 기준은 오직 시민이어야 한다”며 “법과 원칙을 지키되 관행에 얽매이지 말고 시민의 어려움을 해결할 방법을 먼저 찾아달라”고 당부했다.

이어 “본청과 사업소, 구청과 읍면동은 모두 하나의 창원시”라며 “시민에게는 따뜻하게, 일에는 과감하게, 동료와는 한마음으로 뭉쳐 시민이 체감하는 확실한 변화를 함께 만들어 가자”고 격려했다.

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