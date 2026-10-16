삼겹살 질릴 때 뭘 먹을까…축산기업 직원들이 꼽은 별미 1위는?

평생 돼지고기 한 부위만 먹을 수 있다면 무엇을 고를까.

흰 접시에 담긴 신선한 돼지고기 항정살. 항정살은 지방이 촘촘하게 분포해 고소한 맛과 쫄깃한 식감이 특징이다. 쿠팡 제공

축산식품기업 선진 임직원 절반 이상은 삼겹살을 선택했다. 평소 삼겹살이나 목살만 먹는 지인에게 권하고 싶은 별미로는 항정살을 가장 많이 꼽았다.

16일 유통업계에 따르면 선진이 10월 창립기념일을 맞아 임직원 185명을 대상으로 실시한 ‘선진人 한돈 취향 서베이’에서 이 같은 결과가 나왔다.

평생 먹을 단 하나의 부위를 묻는 질문에는 54.6%(101명)가 삼겹살이라고 답했다. 목살이 21.6%(40명)로 뒤를 이었고, 항정살 8.6%(16명), 가브리살 8.1%(15명) 순이었다.

삼겹살이나 목살만 먹는 친구에게 추천하고 싶은 부위를 묻자 순위가 달라졌다. 항정살이 40.0%(74명)로 1위에 올랐다. 가브리살 27.6%(51명), 갈매기살 17.8%(33명)가 뒤를 이었다.

축산식품기업 선진이 임직원 185명을 대상으로 실시한 한돈 취향 조사 결과. 평생 먹고 싶은 부위로 삼겹살(54.6%)이 1위를 차지했고, 지인에게 추천하고 싶은 별미로는 항정살(40.0%)이 가장 많이 꼽혔다. 선진 제공

삼겹살을 평생 먹을 부위로 선택한 101명 가운데서도 절반이 넘는 53명이 별미로 항정살을 추천했다.

항정살은 쫄깃하면서도 아삭하게 씹히는 식감과 지방 특유의 고소한 맛이 추천 이유로 꼽혔다. 가브리살은 살코기와 지방이 어우러진 부드러운 식감, 갈매기살은 진한 육향이 강점으로 평가됐다.

선진 공식 온라인몰 구매 자료에서도 삼겹살 선호가 확인됐다.

회사가 분석한 올해 1~9월 구매 자료에 따르면 고객 1698명 중 79.0%(1342명)가 삼겹살을 한 번 이상 구매했다. 전체 주문 6905건 가운데 삼겹살이 포함된 주문은 54.2%(3745건)였다.

서로 다른 부위를 두 가지 이상 담은 주문도 2743건으로 전체의 39.7%를 차지했다. 삼겹살을 중심으로 구매하면서 다른 부위도 함께 찾는 소비 행태가 나타난 셈이다.

원하는 제품이 품절됐을 때 다른 고기를 선택하는 기준으로는 ‘살코기와 지방의 비율 및 마블링’이 65.9%(122명)로 가장 많이 꼽혔다. ‘고기의 색과 상태’도 64.9%(120명)로 비슷한 수준이었다.

먹기 좋은 크기로 썰어 접시에 담은 돼지고기 삼겹살. 쿠팡 제공

고기와 잘 어울리는 조합으로는 소금·통후추가 49.2%로 가장 높은 응답률을 기록했다. 생와사비도 42.2%의 선택을 받았다.

이번 조사에서는 평생 먹고 싶은 부위로 삼겹살이 압도적인 지지를 받은 반면, 익숙한 부위 대신 추천하고 싶은 별미로는 항정살이 1위에 올랐다.

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