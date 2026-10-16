김지용 초대 중수청장, 첫 출근… 출범 2주 만에 업무 개시

김지용 초대 중대범죄수사청(중수청)장이 16일 첫 출근을 하면서 공식업무를 시작했다. 중수청은 개청 2주 만에 수장 공백을 해소하고 정상 체제를 가동했다.
중수청은 이날 “김 청장은 정상 출근했으며 업무보고 등 정상적으로 업무를 볼 예정”이라고 밝혔다. 김 청장은 2주간 이뤄진 업무보고를 받는 등 부서별 주요 현안을 살펴보고 공소청으로부터 전달받은 사건 현황을 점검할 것으로 보인다.
중수청이 그간 수장 없이 ‘개문발차’(준비가 미흡한 채 시작하는 일) 했다는 지적이 있었던 만큼 김 정창은 수사 지휘체계 정비, 시설 구축 등에 서두를 것으로 보인다. 앞서 인사청문회 과정에서도 김 청장은 킥스(KICS) 전산망 구축 지연과 인력 미달, 포렌식 장비 등 수사 인프라 부족 문제를 신속히 해결하겠다고 밝혔다.
아울러 경찰 및 공소청과 사건 이첩 및 협력 절차를 구체화하는 작업, 추가 인력 확보 등도 우선 과제가 될 전망이다. 중수청은 정원 2874명 중 66.1％인 1900명으로 업무를 시작한 상태다.
김 청장의 임명을 공개적으로 반대한 임은정 광주지방중수청장에 대한 감찰 처분도 주요 현안이 될 전망이다. 앞서 임 광주청장은 5일 페이스북에서 김 청장이 대검찰청 감찰1과장 시절 검찰의 성폭력 비위 의혹을 감찰해 달라는 민원을 묵살했다며 “반면교사로 삼아야 할 사람이 1호가 되면 안 되는 것”이라고 주장했다.
이를두고 중수청 본청은 윤호중 행정안전부 장관의 지시에 따라 12일 임 광주청장에 대한 감찰에 착수해 공무원의 정치적 중립·품위 유지 의무 위반 여부를 살펴보고 있다.
국회 행정안전위원회는 14일 김 청장에 대한 인사청문회을 진행한 다음 날인 전날 인사청문경과보고서를 채택했고, 이재명 대통령은 곧바로 임명안을 재가했다. 아직 임명식과 취임식 일정은 정해지지 않았다.
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