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日, 안보 3문서에 ‘방위비 GDP 3.5%’ 명시 않기로 가닥…“안보 관련 투자로 美 설득”

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도쿄=유태영 특파원 anarchyn@segye.com

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美 “3.5%는 국제 표준” 日에 물밑 요구
적용 시 연 20조엔 초과…현재 2배 이상
3.5% 대신 AI 등 관련 예산 확대 검토

일본 정부가 연내 개정 예정인 ‘안보 3문서’에 도널드 트럼프 미국 행정부가 동맹국에 요구하는 국내총생산(GDP) 대비 방위비 3.5% 목표를 명시하지 않는 쪽으로 기울었다고 아사히신문이 16일 보도했다. 구체적 수치 대신 방위력 강화와 경제안보·AI 등 폭넓은 안보 투자 확대를 내세워 미국 측의 이해를 구하겠다는 방침이다.

고이즈미 신지로 일본 방위상. EPA연합뉴스
고이즈미 신지로 일본 방위상. EPA연합뉴스

신문은 복수의 일본 정부 관계자 말을 인용해 미국 측이 일본에 “GDP 대비 3.5% 방위비 지출은 국제 표준”이라며 비공개로 거듭 요구해 왔다고 전했다. 지난해 나토(북대서양조약기구·NATO)는 이를 의식해 모든 회원국의 국방비를 2035년까지 GDP 대비 최소 3.5%까지 끌어올리고, 인프라·방위산업 등 안보 관련 분야에 최대 1.5%를 추가 투입하기로 합의한 바 있다. 한국 역시 국방비를 매년 7.7% 늘리면 2035년에는 GDP 대비 3.5%에 도달할 수 있다고 설명해 왔다.

 

일본은 그러나 안보 3문서의 방위비 목표를 현재의 ‘GDP 대비 2% 수준’에서 ‘GDP 대비 3.5%’로 상향해 적시하는 것은 무리라는 입장이다.

 

가장 큰 이유는 재정 상황이 녹록지 않아서다. 그간 일본은 올해 9조엔(약 77조원) 수준인 방위 예산을 늘리기 위해 담뱃세, 법인세, 소득세 인상을 추진해 왔는데, GDP 대비 3.5%면 20조엔을 훌쩍 뛰어넘어 추가 증세가 불가피하다. 아사히는 “정부·여당이 고물가 부담 경감을 위해 식료품 소비세 인하를 추진하는 가운데 이 같은 부담 증가를 강요하는 것은 정치적으로 어렵다는 견해가 강하다”고 해설했다.

 

미국이 방위산업 기반 등을 포함한 장기적인 방위력 강화를 중시하고 있어 3.5% 명시에 집착하지 않을 것이라는 일본 정부 내 일각의 기대감도 깔려 있다.

 

이에 일본 정부는 방위력 강화에 나서겠다는 의지를 보임으로써 미국의 이해를 얻으려 한다고 아사히는 설명했다. 이와 관련해 일본은 경제안보, 인공지능(AI), 우주 등 안보와 관련한 방위성 외 예산을 ‘종합적 안보 관련 경비’로 지정, 방위비 대상 범위를 확대하는 방안도 검토 중이다. 재무성 관계자는 “경제와 기술력을 포함한 종합적 국력을 강화하겠다는 입장을 보여 미국 측 이해를 얻어야 한다”고 말했다. 

 

앞서 고이즈미 신지로 방위상도 지난달 말 산케이신문 인터뷰에서 방위비 증액과 관련해 “처음부터 특정 비율이나 규모를 정해놓고 논의하지는 않겠다”며 “AI, 무인기 등 새로운 전투 방식에 필요한 투자를 통해 ‘이 정도면 자위대가 일본을 지킬 수 있다’고 할 수 있는 내용을 (안보 3문서에) 담겠다”고 언급한 바 있다.


도쿄=유태영 특파원 anarchyn@segye.com 기자페이지 바로가기

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