온라인 성과 발판 삼아 오프라인으로…K뷰티, 유통 접점 확대

뷰티업계가 국내외 유통 채널을 확대하며 소비자 접점 늘리기에 나서고 있다.

16일 업계에 따르면 하우스 뷰티 브랜드 몽클로스는 일본 대표 버라이어티숍 로프트(LOFT)에서 헤어·바디케어 제품군을 확대한다.

몽클로스는 이번 입점을 통해 헤어 에센스 2종과 케라틴 본딩 헤어 팩 트리트먼트, 핸드크림 2종, 바디로션 등을 새롭게 선보인다. 기존 샴푸와 트리트먼트 중심에서 헤어·바디케어 전반으로 제품군을 넓히고 핸드크림은 기존 우드 랜드와 텐더 가든에 레인 베일과 베티버 블룸을 추가해 총 4종으로 확대했다.

이너뷰티 브랜드 푸드올로지는 일본 오프라인 유통망을 확대한다. 어댑트가 전개하는 푸드올로지는 지난 6월 기준 일본 내 제품 취급 점포 수가 1만4000개를 넘어섰다. 웰시아와 돈키호테, 로손 등 현지 주요 유통 채널에 입점하며 소비자 접점을 확대하고 있다.

온라인 시장에서도 판매 성과를 이어가고 있다. 대표 제품인 콜레올로지 컷팅 젤리는 2025년 일본 뷰티 정보 플랫폼 앳코스메의 칼로리 서포트 서플리먼트 카테고리 소비자 리뷰 랭킹에서 24주 연속 1위를 기록했다. 큐텐재팬 메가와리의 서플리먼트·다이어트 카테고리에서도 2025년부터 2026년 상반기까지 6분기 연속 1위를 차지했다.

국내에서는 편의점 유통 채널을 활용한 제품 출시도 이어지고 있다. 컬러 메이크업 브랜드 투에이엔(2aN)은 대표 제품인 ‘듀이 핏 틴트’를 휴대용으로 재구성한 ‘듀이 핏 틴트 포켓 듀오’를 16일 출시하고 이마트24 전국 매장에 입점한다.

신제품은 기존 듀이 핏 틴트의 제형과 색상을 유지하면서 휴대성과 활용도를 높인 이마트24 전용 제품이다. 일상적으로 사용하기 좋은 베이스 컬러와 입술에 생기를 더하는 포인트 컬러를 한 제품에 담았다.

피부과학 기반 스킨케어 브랜드 세르본은 면세점 오프라인 매장에 진출했다. 세르본은 신세계면세점 온라인몰에 이어 명동점에 입점하며 첫 오프라인 유통 채널을 확보했다.

세르본은 오프라인 입점을 기념해 신세계면세점 명동점과 온라인몰에서 전 품목을 35% 이상 할인 판매한다. 구매 고객에게는 튜닝엑스 앰플 크림 7㎖를 증정하고, 구매 금액에 따라 추가 사은품을 제공한다. 행사는 준비된 물량이 소진될 때까지 진행된다. 세르본은 이번 입점을 계기로 국내외 소비자가 제품을 접할 수 있는 판매 경로를 넓힐 계획이다.

동국제약의 더마코스메틱 브랜드 센텔리안24는 대표 제품의 판매 성과와 창립 기념일을 활용한 제품 구성으로 소비자 공략에 나섰다. 센텔리안24는 ‘마데카 크림’ 누적 판매량 1억 개 돌파와 동국제약 창립 58주년을 기념해 ‘마데카 크림 스페셜 세트’ 2종을 출시했다. 마데카 크림은 올해 7월 기준 누적 판매량 1억 개를 넘어섰다.

이번 세트는 ‘마데카 크림 에이징 포커스 스페셜 세트’와 ‘마데카 크림 타이트 리프팅 스페셜 세트’로 구성됐다. 에이징 포커스 세트에는 크림과 안티에이징 마스크를 담았으며, 타이트 리프팅 세트에는 피부 탄력 관리에 초점을 맞춘 크림 2종을 구성했다. 패키지에는 브랜드의 시그니처 색상과 58주년 기념 엠블럼을 적용했다.

씨엠에스랩은 피부장벽 관련 연구 성과를 바탕으로 기능성 스킨케어 제품 경쟁력 강화에 나섰다. 씨엠에스랩은 지난 9월 호주 퍼스에서 열린 ‘2026 세계화장품학회(IFSCC)’에서 자외선에 따른 피부장벽 손상 기전과 피부 pH 기반 장벽 회복 관련 연구 2건을 발표했다.

한편 LG생활건강은 사회공헌 활동을 통해 시각장애인의 생활 안전 지원에 나섰다. LG생활건강은 15일 흰지팡이의 날을 맞아 한국소비자원과 함께 서울 종로구 국립서울맹학교에서 시각장애 학생 대상 생활용품 안전정보 교육과 물품 기부 행사를 진행했다.

학생들은 QR코드와 점자 태그를 활용해 생활용품 정보를 확인하고 안전한 사용법을 익혔다. LG생활건강은 세탁세제와 섬유유연제, 린스, 바디워시 등 총 4000만원 상당의 물품도 기부했다. 기부 물품은 국립서울맹학교 학생을 비롯한 전국 시각장애인의 일상생활 지원에 활용될 예정이다.

에스티 로더 컴퍼니즈 코리아는 유방암 인식 제고를 위한 체험형 캠페인을 진행한다. 에스티 로더 컴퍼니즈 코리아는 대한암협회와 함께 16일 서울 종로구 인사동에서 유방암 캠페인 ‘핑크리본 한옥하우스’를 열었다.

오는 18일까지 운영되는 행사에서는 유방암 경험자들의 회복 이야기를 그림과 영상, 캘리그래피로 소개하고 자가검진 체험과 퀴즈, 전통놀이, 공예 프로그램 등을 통해 가슴 건강 관리의 중요성을 알릴 계획이다.

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