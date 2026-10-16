“양념 NO, 김치도 물에 헹궈 먹어”…하지원이 밝힌 독한 식단 관리법

배우 하지원이 양념과 국물을 피하고 달걀·두부·토마토를 중심으로 식단을 관리했다고 밝혔다. 김치도 양념을 씻어 먹을 정도로 식단을 조절했다는 설명이다.

하지원은 지난 15일 유튜브 채널 ‘26학번 지원이요’에 공개된 영상에서 자신의 다이어트 방법을 소개했다. 영상에서 하지원은 학교 선배가 운영하는 와인바에서 일하며 선배들과 대화를 나눴다.

하지원 인스타그램 캡처

이 과정에서 다이어트 비결에 관한 질문을 받은 하지원은 “국물을 안 먹는다. 양념도 멀리 한다”고 말했다. 이어 “김치도 먹으려면 물에 헹궈 먹는다. 양념을 아예 안 먹는다”고 설명했다. 주로 먹는 음식에 대해서는 “주식이 달걀, 두부, 토마토”라고 밝혔다.

하지원은 과거에도 촬영을 앞둔 몸매 관리 방법으로 저염식을 언급한 바 있다. 2013년 SBS ‘좋은 아침’에 출연했을 당시 그는 “먹는 걸 좋아해서 굶는 다이어트는 못하겠더라”며 “대신 촬영을 앞두고는 저염식 위주로 식사를 해서 부기를 방지한다”고 말했다.

하지원이 선택한 방법은 음식의 양을 무조건 줄이기보다 나트륨 섭취를 줄이고 단백질 식품과 채소를 중심으로 식단을 구성하는 것이다. 국물과 양념에는 소금이나 간장, 된장 등 나트륨이 포함된 재료가 들어가는 경우가 많다. 국물 섭취를 줄이고 양념을 덜 먹으면 전체적인 나트륨 섭취량을 낮추는 데 도움이 될 수 있다.

주식으로 꼽은 달걀과 두부는 단백질을 공급하는 식품이다. 달걀은 양질의 단백질을 제공하고, 두부는 식물성 단백질을 섭취할 수 있는 식품이다. 체중을 감량할 때 섭취 열량을 조절하면서 단백질을 충분히 먹으면 근육량을 유지하는 데도 유리한 것으로 알려졌다.

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