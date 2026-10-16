광주경찰, KIA·LG 준플레이오프 암표 거래 집중 단속

광주경찰청이 17일부터 시작되는 프로야구 포스트시즌 준플레이오프 경기 기간 암표 거래 집중 단속에 나선다.

16일 경찰 등에 따르면 17일 오후 2시 광주-기아 챔피언스 필드에서 열리는 KIA 타이거즈와 LG 트윈스의 준플레이오프 1차전부터 현장 단속을 실시한다.

광주 기아챔피언스필드에서 KIA의 팬들이 응원전을 펼치고 있다. 연합뉴스

이어 10월 18일 오후 2시 광주 2차전, 10월 20일 오후 6시 30분 서울 잠실구장 3차전 등 경기 일정에 맞춰 단속 및 현장 치안 활동을 이어간다.

경기장 현장에서는 문화체육관광부, 한국야구위원회(KBO)와 합동 부스를 운영하며 암표 거래 근절을 위한 홍보 활동을 펼친다.

개정된 국민체육진흥법에 따르면 매표 창구나 온라인 등에서 입장권을 사들인 뒤 원가를 초과해 재판매하는 암표 거래 행위는 1년 이하의 징역 또는 1000만원 이하의 벌금형에 처해진다. 신고자에게는 부과된 과징금(판매 금액 50배 이하)의 최대 50%까지 포상금이 지급된다.

경찰 관계자는 “건전한 스포츠 관람 문화 정착과 불법 암표 매매 근절을 위해 지속적인 예방·단속 활동을 이어갈 예정”이라며 “암표 의심 행위를 발견하면 적극 신고해 달라”고 당부했다.

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