용산공원서 독서도 하고 공연도 보고

서울 용산구가 독서와 공연, 체험을 한자리에서 즐길 수 있는 책 축제를 마련했다.



구는 17일 용산공원 장교숙소 5단지에서 ‘2026년 용산구 책축제 북포레스트(Book For Rest)’를 개최한다고 15일 밝혔다.



구에 따르면 ‘책과 함께 놂과 쉼’을 주제로 하는 올해 축제는 공연숲, 체험숲, 독서숲, 전시숲 등 4개 구역으로 꾸며진다.



공연숲에서는 주민들이 참여하는 난타·춤·합창 공연을 비롯해 브라스 재즈 공연, 마술·비눗방울·풍선 공연, 그림책 가족 뮤지컬 등이 열린다. 어린이 독자들을 위한 ‘똥볶이 할멈’ 강효미 작가와의 만남과 독서골든벨도 진행된다.



체험숲과 전시숲에서는 지역 도서관과 유관기관이 체험공간과 참여형 전시를 운영한다. 책과 독서를 주제로 한 만들기 프로그램부터 인공지능(AI)·로봇 등 디지털 체험, 아동권리·자원봉사 프로그램까지 다양한 연령층이 참여할 수 있다.



독서숲은 자루형 소파(빈백)와 의자 등에 앉아 책을 읽을 수 있는 야외 독서 공간으로 꾸며진다. 도서나눔과 북스타트 행사도 진행해 책을 매개로 주민들이 교류도 할 수 있다. 현장에는 먹거리 트럭(푸드트럭)도 배치된다. 축제는 누구나 당일 현장에서 참여할 수 있다.



김경대 구청장은 “이번 책축제가 아이들에게는 책 읽는 즐거움을 발견하고 어른들에게는 바쁜 일상 속 쉼을 누리는 시간이 되길 바란다”고 밝혔다.

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