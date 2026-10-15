하남교육지원청, 2027년 9월 개청 가시화…“계획보다 6개월 단축”

경기 하남교육지원청 개청 시기가 당초 예정보다 6개월 당겨진 2027년 9월로 가시화됐다. 33만 하남시민의 숙원이자 이현재 시장의 핵심 공약인 ‘하남교육지원청’ 분리·신설 작업이 급물살을 탄 것이다. 이는 도내 통합교육지원청 분리·신설의 첫 모범 사례가 될 전망이다.

안민석 경기도교육감은 15일 하남종합복지타운에서 열린 학부모 타운홀 미팅에 참석해 “대한민국 최초의 교육지원청 분리·신설 모델로서 하남교육지원청 설립을 공식 약속한다”고 밝혔다. 안 교육감은 “도내 6개 통합교육지원청 가운데 하남시만큼 철저히 준비를 마친 곳이 없다”며 “당초 2028년 3월로 잡혔던 개청 일정을 2027년 9월로 앞당기도록 담당 부서에 지시했다”고 설명했다.

안민석 경기도교육감(오른쪽)이 하남시에서 열린 학부모 타운홀 미팅에서 이현재 시장과 함께 하남교육지원청 신설에 관해 설명하고 있다. 하남시 제공

그간 하남시는 미사·감일·위례 등 3기 신도시 조성에 따라 학생 수가 폭발적으로 늘었다. 하지만 광주시 송정동에 있는 광주하남교육지원청과 통합 운영돼 신속한 교육 행정 처리에 난항을 겪어왔다.

이에 시는 올해 1월 종합복지타운 6층에 590여㎡ 규모의 독립 업무 공간을 마련하고 교육지원청 신설 추진단을 발족하는 등 개청에 힘을 기울여 왔다. 현장 실사 과정에서 제기된 주차난 해소를 위해 인근 문화예술회관 주차장 200면을 전용할 수 있도록 조치하는 등 적극적 인프라 지원이 조기 개청 결정에 영향을 끼쳤다.

타운홀 미팅에 나선 안민석 경기도교육감(오른쪽)과 이현재 시장. 하남시 제공

이날 간담회에선 신도시 과밀학급 해소를 가로막던 행정구역 경계 문제도 다뤄졌다. 이 시장은 행정구역상 인접한 서울 송파구 지역 학교를 이용하지 못해 원거리 통학을 감수해야 하는 실정을 지적하며 송파구와의 ‘공동학구(學區)’ 지정·조성을 제안했다. 안 교육감은 이에 공감하며 “서울시교육청과 협조해 과밀학급 해소를 위한 관계기관 공동 태스크포스(TF)를 신속히 구성하겠다”고 답했다.

하남교육지원청이 정식 출범하면 학교 신설과 학구 조정, 과밀학급 완화 등 지역 특성에 맞는 현장 밀착형 교육행정 서비스가 제공될 것으로 보인다. 이 시장은 “이번 결정은 오랜 기간 열망해 온 하남시민 모두의 결실”이라며 “약속된 개청이 차질 없이 이뤄지도록 도교육청과 긴밀한 협력을 이어나가겠다”고 강조했다.

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