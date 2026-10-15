월정교 아래서 즐기는 음악여행, 경주 교촌버스킹 16일 팡파르

신라시대 왕궁인 월성(月城)을 잇는 다리인 월정교(月精橋)의 아름다운 야경을 배경으로 교촌마을에서 즐기는 특별한 음악여행이 펼쳐진다.

경북 경주시는 오는 16~24일까지 매주 금·토요일 교촌홍보관 앞마당에서 '2026 교촌버스킹'을 개최한다고 15일 밝혔다.

경주교촌마을과 월정교 전경. 경주시 제공

경주시가 주최하고 경주문화재단이 주관하는 이번 행사는 전통 한옥마을의 정취와 음악을 결합한 야간 문화공연으로, 시민과 관광객에게 색다른 문화 향유 기회를 제공하기 위해 마련했다.

공연은 16일과 17일, 23일과 24일 모두 네 차례 진행한다. 전국에서 활동하는 12개 팀이 참여해 클래식과 재즈, 팝, 힙합, 어쿠스틱, 팝페라 등 다양한 장르의 무대를 선보인다.

피아노와 기타, 색소폰을 비롯해 마두금과 루프스테이션 등 다양한 악기와 연주 방식이 어우러진 무대로 관객들을 만날 것으로 예상된다.

경주 월정교 일원에서 열린 2026 경주국가유산야행 행사장.

특히 전통적인 교촌마을의 분위기와 월정교 야경에 다양한 장르의 음악이 더해져 경주만의 가을밤 정취를 한층 풍성하게 할 것으로 기대된다.

공연에 대한 자세한 사항은 (재)경주문화재단 홈페이지에서 확인할 수 있으며, 기타 문의는 경주문화재단 관광사업팀으로 하면 된다.

주낙영 경주시장은 "교촌마을과 월정교의 아름다운 야경 속에서 다양한 음악을 즐기며 경주의 가을밤을 특별하게 보내시길 바란다"고 말했다.

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