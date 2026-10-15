‘도전! 꿈 성취 교육감 인증제’, 꿈을 향한 도전과 성장의 기록 이어져

경북교육청이 학생들의 작은 도전 하나하나가 자신감을 키우고 미래를 여는 힘이 될 수 있도록 도전과 성장을 지속적으로 지원해 미래인재 양성에 나선다.

도교육청은 15일 학생 스스로 목표를 세우고 꾸준히 실천하며 성장하는 경북형 인성교육 프로그램 ‘2026 도전! 꿈 성취 교육감 인증제’에 지난해보다 2배 이상 많은 4,641명의 학생이 참여해 자신의 꿈을 향한 도전을 이어가고 있다고 밝혔다.

English Speak Up 활동 모습. 경북교육청 제공

‘도전! 꿈 성취 교육감 인증제’는 인문‧봉사‧체육‧예술‧외국어‧통합 등 다양한 영역에서 학생들이 자신의 관심과 적성에 맞는 과제를 선택하고, 스스로 목표를 세워 실천하는 성장 중심 프로그램으로, 지난해 2117명이 참여한 데 이어 올해는 4641명이 신청해 참여 규모가 약 2.2배로 확대됐다.

올해 참여 학생들은 프로그램별 인증 기준에 따라 독서와 글쓰기, 영어 말하기, 독도 사랑 실천, 탄소중립 생활, 예술 활동, 지역 탐방 등 다양한 과제에 도전하고 있다.

특히 학생들은 자신이 수행한 활동과 성취 결과를 인증제 누리집에 직접 등록하며 도전 과정을 기록하고, 목표를 향해 꾸준히 실천하면서 자신의 성장과 변화를 확인하고 있다.

이처럼 교육감 인증제는 단순히 과제를 수행하고 인증을 받는 데 그치지 않고, 학생 스스로 목표를 설정하고 실천 과정을 기록하며 성취의 기쁨을 경험하는 자기주도적 성장 프로그램으로 자리매김하고 있다.

탄소중립 100일의 도전 활동 모습

도교육청은 학생들이 제출한 활동 결과를 바탕으로 프로그램별 심사단을 구성해 인증 심사를 진행할 계획으로, 심사단은 각 프로그램의 특성과 인증 기준에 따라 활동 과정과 성취 결과를 종합적으로 검토해 인증 대상자를 선정한다.

또한 올해 축적되는 학생별‧프로그램별 인증 데이터를 체계적으로 분석해 학생들의 관심 분야와 도전 특성, 프로그램별 운영 성과 등을 살펴볼 예정이다.

이를 바탕으로 우수한 도전과 성장 사례를 발굴하고, 학생들의 지속적인 참여를 이끄는 활동을 분석해 향후 프로그램 개선과 새로운 도전 과제 개발에 활용할 방침이다.

아울러 내년 1월에는 학생과 학부모가 함께하는 ‘도전! 꿈 성취 교육감 인증제’ 통합 인증식과 성과나눔의 장을 마련해 한 해 동안 자신의 목표를 향해 노력한 학생과 학부모를 격려하고, 우수 도전 사례와 성취 경험을 공유할 계획이다.

우리땅 독도지킴이 활동 모습

이러한 성과공유를 통해 도교육청은 학생들의 작은 도전이 새로운 목표와 실천으로 이어지는 문화를 확산하고, 학생 개개인이 자신의 가능성을 발견하며 성장할 수 있도록 지속적으로 지원할 예정이다.

임종식 교육감은 “도전! 꿈 성취 교육감 인증제는 누군가가 정해 준 목표가 아니라 학생 스스로 선택한 목표를 향해 한 걸음씩 나아가는 과정에 의미가 있다”며 “학생들의 작은 도전 하나하나가 자신감을 키우고 미래를 여는 힘이 될 수 있도록 도전과 성장을 지속적으로 지원하겠다”고 말했다.

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