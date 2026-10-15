포항시립미술관장에 김석모 전 강릉솔올미술관장 취임

포항시립미술관장에 김석모 전 강릉솔올미술관장이 15일 취임했다.

김 관장은 공개 모집을 통해 서류·선발시험위원회 면접 심사 등을 거쳐 최종 선발됐다.

임기는 2년이다.

그는 포항 출신으로 독일 뒤셀도르프 하인리히 하이네대학교에 미술사학·철학을 전공했다. 이후 대구·포항시립미술관을 거쳐 강릉 솔올미술관장을 지내며 미술관 운영과 전시 기획 분야에 경험을 쌓았다.

앞으로 포항시립미술관의 전시 기획과 소장품 수집·관리, 교육프로그램 운영 등 업무를 총괄하고, 제2미술관 건립과 향후 운영 기반을 마련한다.

특히 지역 미술의 정체성을 살린 전시를 확대하고 지역 예술인·국내외 문화 예술 기관과 교류·협력을 강화하고, 시민들이 일상에 미술을 친근하게 접할 수 있는 다양한 문화 예술 프로그램을 추진한다.

김 관장은 "그간 쌓아온 경험을 바탕으로 포항시립미술관이 시민과 예술을 잇는 열린 문화 공간으로, 지역 미술 발전과 시민들의 문화 향유 기회를 확대하겠다"고 밝혔다.

포항시는 15일 신임 포항시립미술관장에 김석모 전 강릉솔올미술관장을 임용했다. 사진은 박용선(왼쪽) 시장이 김 신임 포항시립미술관장에게 임명장을 준 후 기념 촬영하고 있다. 포항시 제공

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