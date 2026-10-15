재선충병 피해 5년 새 16배… 가평 전역 특별방제구역 지정

소나무재선충병 피해가 급증한 경기 가평군 전역이 오는 29일부터 특별방제구역으로 지정된다. 연중 방제와 방제 절차 간소화로 감염목 제거에 속도가 붙을 것으로 기대된다.

15일 경기도에 따르면 산림청은 지난 13일 ‘소나무재선충병 특별방제구역(경기도 가평군) 지정 고시안’을 행정예고했다. 지정 대상은 가평군 전역인 8만4366㏊로 이 가운데 산림면적은 6만8332㏊다. 지정 기간은 이달 29일부터 해제 고시일까지다.

추미애 경기도지사가 지난 9일 남이섬을 찾아 서태원 가평군수 등 관계자들과 소나무 재선충병 확산 방지 대책을 논의했다. 경기도 제공

가평군에 따르면 소나무재선충병 피해목은 2021년 4591그루에서 지난해 7만2507그루로 약 16배 늘었다. 같은 기간 방제 예산도 8억2800만원에서 35억1800만원으로 약 4.2배 증가하면서 군 재정에 부담이 되고 있다.

특별방제구역으로 지정되면 연중 방제가 가능해지고 가지 줍기 생략 등 방제 절차가 간소화된다. 지정이 확정되면 가평군은 지난 8월 양평군에 이어 경기도 내 두 번째 특별방제구역이 된다.

앞서 추미애 경기도지사는 지난 9일 남이섬을 찾아 서태원 가평군수 등과 재선충병 확산 방지 대책을 논의했다. 당시 서 군수는 신속한 방제를 위해 특별방제구역 지정 지원을 요청했고 추 지사는 현장에서 담당 부서에 적극적인 지원을 지시했다.

경기도는 재선충병 확산에 대응하기 위해 전담조직(TF) 구성과 광역 대응체계 마련도 추진하고 있다. 추 지사는 지난 7일 오산 물향기수목원을 방문해 재선충병 확산 방지선 설정과 예방백신 접종 연구 등을 주문했다.

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