오세훈 “용산공원 개발 안 돼”… 與 “주택공급 대안 내야”

오세훈 서울시장이 15일 용산공원 부지 일부에 주택을 공급하려는 정부 구상에 “‘용산공원조성특별법’을 정면으로 거스르는 조치”라며 거듭 반대 입장을 밝혔다. 전세 매물 감소와 전월세 상승은 “정부의 실거주 중심 부동산 정책 때문”이라며 주택 공급 확대를 위한 정비사업 규제 완화도 촉구했다.

15일 서울 중구 서울시청에서 열린 국회 행정안전위원회의 서울시에 대한 국정감사에서 오세훈 서울시장(오른쪽)이 정상훈 행정1부시장 직무대리와 귓속말을 나누고 있다. 최상수 기자

오 시장은 이날 서울시청에서 열린 국회 행정안전위원회의 서울시 국정감사에서 국민의힘 주호영 의원이 용산공원 보전 방안 등을 묻자 “국민적 공감대가 형성된 상태에서 특별법이 제정됐고 그 법에 의하면 본체 부지를 일부라도 다른 용도로 전용하는 경우에는 법 개정이 필요하다”고 말했다.

오 시장은 서울시가 실시한 여론조사에서도 시민 약 3분의 2가 개발에 반대했다며 조만간 신임 국토교통부 장관에게 이런 의견을 전달하겠다고 밝혔다. 대체 부지로 탄천물재생센터를 제안한 배경에 대해 오 시장은 “무작정 반대만 할 게 아니라 대안을 제시하는 게 필요하다는 판단”이라고 답했다. 주택 공급을 위해 용산공원을 활용하더라도 토양오염 등 현 정부 내에서는 착공조차 불가능한 여러 장애 사유가 있는 만큼 비슷한 시기 용산처럼 무주택 청년·신혼부부 등의 선호도가 높은 강남구 지역에 비슷한 규모의 아파트를 공급할 수 있다고 판단했다는 설명이다.



오 시장은 최근 수도권 집값 상승을 놓고는 정부의 부동산 정책을 비판했다. 그는 “실거주를 지나치게 강화하고 강조하는 동안 몇 번 이뤄졌던 현 정부의 부동산 대책이 전세 매물을 급감시키고 전월세를 끌어올리는 등 정책 부작용을 낳고 있다”고 주장했다. 박원순 전 시장 재임 당시 뉴타운 재개발 구역 해제가 현재의 주택 공급난에 영향을 미쳤다는 국민의힘 서명옥 의원의 지적에는 “맞다”고 동의했다. 이어 서울의 주요 주택 공급원으로 재개발·재건축과 모아타운을 꼽고 정부에 정비사업 규제 완화와 이주비 금융 지원 확대를 요청했다.

더불어민주당 한병도 원내대표가 15일 국회에서 열린 국정감사 대책 회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

반면 더불어민주당은 오 시장의 공급 책임을 지적했다. 한병도 원내대표는 이날 오전 국회에서 열린 국감 대책회의에서 “(오시장은) 남 탓만 할 것이 아니라 국토부와의 협의를 통해 공급 속도전을 뒷받침할 책임 있는 대안을 제시해야 한다”고 했다.



이날 국감에서는 오 시장의 역점 사업으로 불리는 한강버스 사업 추진 과정에서 불거진 리베이트 의혹도 도마 위에 올랐다. 한강버스 제작 업체인 가덕중공업에 지급된 사업비에서 브로커가 개입된 수상한 자금 흐름이 포착됐고, 그 돈 일부가 서울주택도시공사(SH) 고위 간부에게 흘러갔을 가능성이 있다는 의혹이다. 이를 두고 오 시장은 “2025년 9월경 보고를 받았고 당시 수사의뢰서를 작성하라고 할 만큼 엄중히 조사하라고 지시한 바 있다”며 “다만 객관적인 감사를 실시하기 위해 감사원의 감사 청구를 함께 검토했다”고 설명했다.

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