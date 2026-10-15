“누구 빽이냐”… ‘김어준 처남’ 소진공 이사장 난타전

여야가 15일 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 국정감사에서 전·현 정부의 ‘코드 인사’와 특혜 의혹을 놓고 정면 충돌했다. 국민의힘은 친여 성향 방송인 김어준씨의 처남인 인태연 소상공인시장진흥공단 이사장의 임명 과정과 업무 수행 능력을 문제 삼았고, 더불어민주당은 윤석열정부에서 임명된 박마루 장애인기업종합지원센터 이사장을 겨냥해 방만 경영 의혹과 거취 문제를 제기했다. 여야가 상대 진영과 가까운 기관장을 각각 겨냥하면서 국감장은 전·현 정권 인사 검증 대결로 번졌다.



국민의힘 조지연 의원은 인 이사장 임명 관련 자료를 소진공이 개인정보 등을 이유로 공개하지 않은 데 대해 “다른 기관에서는 임원 선임 배경과 입사지원서, 자기소개서 등을 열람하게 해줬는데 소진공만 거부했다”며 “무슨 성역이 있느냐”고 따졌다.

인태연 소상공인시장진흥공단 이사장이 15일 서울 여의도 국회에서 열린 산업통상자원중소벤처기업위원회의 중소벤처기업진흥공단 등에 대한 국정감사에서 질문에 답하고 있다. 뉴시스

윤한홍 의원은 인 이사장이 소진공의 새도약기금 참여 규모 등을 묻는 질문에 제대로 답하지 못하자 “업무 파악이 전혀 안 돼 있는 상태에서 어떻게 이사장을 하고 있느냐”며 “누구 ‘빽’으로 그 자리에 갔는지 모르겠지만 일 좀 더 챙기시라”고 비판했다. 국민의힘 소속 김성원 산자위원장도 “올해 1월 취임해 10개월이 지났는데도 준비가 부족하다”고 지적했다.



민주당은 박 이사장에게 화력을 집중했다. 정진욱 의원은 박 이사장이 유급 부이사장직을 신설해 이를 겸임하려 했다는 의혹을 제기하며 “무보수 이사장이 급여를 받는 부이사장을 겸임할 수 있는지 법률자문을 요청하는 등 선임 과정에 관여하려 했다”고 주장했다. 이어 “윤석열정부 실세가 이런 전횡을 하고 있는데도 중소벤처기업부가 그대로 놔뒀다”며 자진 사퇴를 압박했다. 박 이사장은 이에 “제가 윤석열 전 대통령하고 사진이라도 찍은 게 있느냐”고 강하게 반발했다.



이 과정에서 여야 의원들 사이에도 고성이 오갔다. 박 이사장의 발언 태도를 두고도 공방이 이어지자 김 위원장이 “침착하게 진행해 달라”며 박 이사장과 여야 의원들에게 자제를 요청했고, 소동은 일단락됐다.

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