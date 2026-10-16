[재미로 보는 오늘의 운세] 10월 16일 (금요일) 62년생 자신감이 과도하면 일을 그르친다

96년생: 상대의 기분을 파악하기 힘들면 정황을 살펴라. 84년생: 땀나도록 뛰면 이루지 못할 것이 없다. 72년생: 집착하지 말고 초연히 대처해야 한다. 60년생: 탐욕을 부린다고 되는 것이 아니다. 49년생: 당면 일에 큰 기대는 하지 않는 것이 좋다. 36년생: 재차 확인하는 습관을 가질 것.

97년생: 중요한 일이 지연될수록 심리적인 압박이 커진다. 85년생: 지병이 있는 사람은 병세가 호전된다. 73년생: 유흥 및 오락은 적당한 선에서 마무리하라. 61년생: 거래처나 아끼는 공간을 점검하고 관리하라. 49년생: 따뜻한 말 한 마디가 의외로 좋은 성과다. 37년생: 간섭하면 멀어지고 칭찬하면 가까워진다.

98년생: 작은 실수를 덮으려다가 일을 크게 만든다. 86년생: 민첩한 것은 좋지만 오늘은 자리를 지켜라. 74년생: 맘에 차지 않겠지만 꾸준히 공을 들여 보라. 62년생: 자신감이 과도하면 일을 그르친다. 50년생: 중도하차할 만하면 미련 없이 내려라. 38년생: 하고 싶은 것은 미루지 말고 해야 함.

99년생: 우유부단할수록 손해가 커질 수 있다. 87년생: 새로운 거래일수록 신중하라. 75년생: 화해하고 타협할 줄 알아야 미래가 있다. 63년생: 강물 위에 종이배처럼 위태롭기 그지없다. 51년생: 가부 결정을 할 때는 명쾌히 해야 한다. 39년생: 앞에 나섬을 삼가고 말은 가려서 할 것.

00년생: 돈에 쫓기는 여성은 점차 풀린다. 88년생: 경험이 풍부한 사람의 충고를 듣자. 76년생: 진리는 생각보다 멀리 있지 않음을 알라. 64년생: 변화하고자 마음먹었다면 지체할 필요 없다. 52년생: 손해 보는 마음으로 임하다 보면 좋아진다. 40년생: 친인척 동기간에 정을 먼저 내보라. 28년생: 복잡한 곳에서 분실사고를 당할 우려가 있다.

01년생: 괜한 말다툼 때문에 마음 상하기 쉽다. 89년생: 마음이 아프더라도 현재 모습을 인정하라. 77년생: 소망하던 일이 이루어지는 길운이다. 65년생: 머뭇거리다 시기를 놓칠 수 있다. 53년생: 강한 집착만큼이나 성취도 또한 높다. 41년생: 질서를 지키면서 부지런히 일하자. 29년생: 주변에서 도와주려 해도 노력 없이 안 된다.

02년생: 갑자기 변동수가 생긴다. 90년생: 집안이 부산하지만 밖으로 나서지 마라. 78년생: 무관심이 적이다. 진정성이 필요하다. 66년생: 생각 없이 뱉은 말이 부담되어 돌아올 운. 54년생: 상대를 이해하고 배려함에 미래는 장밋빛. 42년생: 사람 많고 복잡한 곳 출입 삼갈 것. 30년생: 일관성이 결여된 행동은 궁지에 몰린다.

03년생: 금전거래에 정신적 고통이 온다. 91년생: 가만있으면 중간은 간다는 말이 있다. 79년생: 감정적으로 처리하다 보면 구설이 따른다. 67년생: 파고들면 들수록 어렵게 꼬일 운이다. 55년생: 지금 시작하는 것은 적절치 못함. 43년생: 현재 일을 믿고 맡길 데가 없다. 31년생: 타인의 말에 따라 생각이 좌지우지된다.

04년생: 이사나 직업에 신경이 쓰인다. 92년생: 외형에만 치우치지 말고 정성을 생각하라. 80년생: 자신의 재능을 과대평가하는 것은 위험하다. 68년생: 진솔하게 접근한다면 반드시 이룰 것이다. 56년생: 기대와 실망이 교차할 운. 기회는 있다. 44년생: 사소한 질병도 그때그때 체크해 나갈 것. 32년생: 한치 앞을 내다보기 힘든 것이 현실이다.

05년생: 일로 마음 상하지만 오래 생각하지 마라. 93년생: 허물없는 건 좋지만 지킬 건 지켜라. 81년생: 대물을 잡으려고 나섰다면 과감하게 하라. 69년생: 누구를 위한다는 명목이라면 일찍 접어야 한다. 57년생: 막혔던 일이 술술 풀려나가니 재미남. 45년생: 할 말은 하고 지나가야 후회 않는다. 33년생: 심기가 불편하면 잠시 벗어나라.

06년생: 같은 뜻을 가진 사람을 만난다. 94년생: 무리한 행동을 중단하라 불이익이 따른다. 82년생: 독창성으로 승부해야 바라는 바 움켜쥔다. 70년생: 원만한 대인관계가 곧 문제해결의 열쇠다. 58년생: 걱정했던 경제적인 문제가 해결책이 보인다. 46년생: 겉모양 보고 판단 마라. 속내가 더 중요함. 34년생: 투자 말고 다른 곳으로 관심을 돌려보라.

95년생: 의무를 다하지 않으면 자격 상실당한다. 83년생: 경쟁에 한발 물러서는 것이 득이 된다. 71년생: 열정만큼 결과가 미약한 건 어쩔 수 없다. 59년생: 조금 무리하더라도 테크닉을 써보라. 47년생: 자신의 생각이 틀릴 수도 있다. 35년생: 몸은 피곤해도 마음만은 구름 위를 난다.

백운철학원

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