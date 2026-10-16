[이코노 브리핑] OK저축銀 “해킹 정보유출 고객 250명” 외

OK저축銀 “해킹 정보유출 고객 250명”

OK저축은행은 외부 보안 전문 관제업체에 의한 정밀조사 결과 최근 해킹 공격으로 고객 250명의 개인정보가 유출됐다고 15일 밝혔다. 유출된 항목은 이름, 생년월일, 휴대전화번호, 계좌번호, 주소, 이메일, 직장명, 사업자번호, 연소득, 대출금액 등 대출 신청 관련 정보다. 현재 추가적인 이상 징후나 의심 상황은 발생하지 않은 것으로 알려졌다.

장기간 미사용 선불금 통지·환급 강화

앞으로 장기간 사용하지 않은 페이·머니형 선불금 잔액을 정기적으로 안내받고 돌려받기도 쉬워진다. 금융위원회·금융감독원은 15일 빅테크 3사(네이버파이낸셜·카카오페이·비바리퍼블리카)와 제도 개선 방안을 마련해 19일부터 도입한다고 밝혔다. 각 사는 공식 채널을 활용해 잔액 보유 사실과 유효기간을 연 1회 이상 정기적으로 알려주기로 했다. 또 이용자 통지 시 환급 정보를 함께 제공해 쉽게 현금으로 환급받을 수 있도록 접근성을 높일 예정이다.

신한카드, 올해 두 번째 희망퇴직 단행

신한카드가 올해 두 번째 희망퇴직을 한다. 15일 금융권에 따르면 신한카드는 21일까지 희망퇴직 신청을 받는다. 대상은 근속 15년 이상을 충족한 정규직 직원이며, 퇴직 예정일은 오는 31일이다. 회사는 연령과 직급에 따라 기본급 기준 최대 24개월치에 추가 보상을 조건으로 제시했다.

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