지역 농축협 대출연체 급증… 4년 새 5배 늘어 21조 육박

지역 농축협의 대출 연체액이 21조원에 육박하고, 적자를 기록한 조합도 5곳 중 1곳에 달하는 것으로 나타났다.



15일 국회 농림축산식품해양수산위원회 소속 의원들이 농협중앙회 등에서 제출받은 자료에 따르면 올해 8월 말 기준 지역 농축협의 대출 연체액은 20조9584억원으로 집계됐다. 2022년 말 4조819억원과 비교하면 5.1배 증가했다. 연체율도 같은 기간 1.21%에서 5.45%로 뛰었다. 대출잔액은 2022년 336조1881억원에서 올해 8월 384조8598억원으로 14.5% 늘었다. 대출 규모가 커지는 가운데 제때 갚지 못한 연체액이 더 빠른 속도로 증가한 것이다.

사진=뉴스1

조합의 수익성에도 경고등이 켜졌다. 올해 8월 기준 적자를 기록한 지역 농축협은 전체 1106곳 중 215곳(19.4%)에 달했다. 조합원의 상환 부담도 커지고 있다. 금융채무 불이행자로 분류된 농협 조합원은 올해 9월 기준 1만4778명으로, 2022년(8220명) 대비 6558명 늘었다. 조합원 연체액도 2022년 말 4020억원에서 올해 9월 말 2조624억원으로 증가했다.



농지담보대출의 부실채권 매각 손실도 확대됐다. 국민의힘 김용태 의원이 농협중앙회에서 받은 자료에 따르면 이재명 대통령이 농지 전수조사를 언급한 이후인 올해 3∼8월 지역 농축협의 농지담보대출 부실채권 매각 손실은 226억2900만원으로, 지난해 같은 기간 98억7100만원의 2.3배였다.



올해 3∼8월 부실채권 원금은 2403억원이었지만 실제 회수액은 1481억원에 그쳤다.

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