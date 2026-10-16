취임 1년 정기선, 사업재편·마스가 공략 가속

37년 만에 HD현대의 오너 경영 체제를 본격 가동한 정기선(사진) 회장이 17일 취임 1주년을 맞는다. 정 회장은 조선·전력시장 호황을 바탕으로 실적 성장을 이끌면서 주요 계열사 통합과 미국 시장 공략, 차세대 에너지 사업 투자에 속도를 냈다는 평가를 받는다.



15일 재계에 따르면 정 회장은 지난해 10월17일 수석부회장에서 회장으로 승진했다. 2009년 현대중공업 입사 이후 16년 만에 그룹 수장에 오른 정 회장은 조선·건설기계·에너지를 중심으로 사업 포트폴리오를 강화하고 있다.



취임 첫해 실적은 성장세를 보였다. HD현대의 올해 상반기 연결 매출은 42조113억원, 영업이익은 6조9594억원으로 집계됐다. 반기 영업이익이 지난해 연간 실적(6조996억원)을 넘어섰다. HD한국조선해양과 HD현대일렉트릭의 상반기 영업이익은 각각 3조1111억원, 5453억원이었다.



정 회장은 사업 재편도 추진했다. 지난해 12월 HD현대중공업과 HD현대미포가 합병해 대형부터 중형 선박까지 아우르는 생산체계를 구축했다. 통합 HD현대중공업은 2035년 매출 37조원, 방산 매출 10조원을 목표로 한다. 올해 1월에는 HD현대건설기계와 HD현대인프라코어를 합친 HD건설기계가 출범했다.



한?미 조선협력 프로젝트 ‘마스가’(MASGA)를 계기로 미국 사업도 확대하고 있다. 미국 방산기업 안두릴과 무인수상정 공동 개발을 추진하고, 키윗과는 현지 선박 건조 및 블록·모듈 생산 협력을 모색하고 있다.



신사업은 인공지능(AI) 확산에 따른 전력 수요 증가에 초점을 맞췄다. HD현대중공업은 지난달 육상 발전용 힘센엔진 생산기지에 8336억원, 소형모듈원자로(SMR) 전용 생산시설에 2386억원을 투자하기로 했다. HD현대일렉트릭은 지난 7월 글로벌 빅테크 기업과 최대 1조1212억원 규모의 장기 공급 기본계약을 맺었다. 미국 앨라배마 제2공장 증설로 북미 초고압 변압기 생산능력을 50% 늘릴 계획이다.



다만 과제도 적지 않다. 중국 조선사들이 액화천연가스(LNG)운반선 등 고부가가치 선종에서도 기술 격차를 좁히는 가운데 사업 통합과 신사업 투자를 지속적인 수익으로 연결해야 한다. HD현대중공업의 노사 갈등과 중동 전쟁 장기화에 따른 에너지 부문 불확실성 역시 부담이다.

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