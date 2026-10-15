트램 지나는 대덕대교 19일부터 왕복 5개 차로 통제… 2년6개월간 교통혼잡 ‘비상’

대전 도시철도 2호선 트램 건설 공사로 대덕대교가 19일부터 부분 통제되면서 대전시가 신호체계 조정 등 교통 대책 마련에 나섰다.

15일 대전시에 따르면 대덕대교 교량개축공사로 대덕대교 네거리에서 과학공원 네거리까지 대덕대로 왕복 10개 차로 중 5개 차로가 통제된다. 개축공사는 2029년 5월 12일까지 2년6개월간 진행된다.

대덕대교 부분통제 안내판. 대전시 제공

서구 만년동에 있는 대덕대교는 1981년 준공됐다. 대덕연구개발특구와 둔산을 잇는 교량으로 일일 통행량 5만9000대에 달한다.

트램 노선이 대덕대교를 지나면서 시는 공사에 앞서 대덕대교 정밀안전진단에 착수했다. 진단 결과 대덕대교 상부구조 안전등급은 D등급으로 나왔다. 안전율은 물론 구조물이 하중과 하중 변화에 버틸 수 있는 내하력이 부족한 실정이다.

박승원 대전시 교통국장은 “안전율과 내하력 부족으로 전면 개량이 필요한 것으로 판단됐다”며 “도시철도 2호선 트램 건설사업과 연계해 예산 중복 투자를 방지한다는 취지에서 대덕대교를 개축하기로 했다”고 말했다.

주변에 신세계백화점과 대전컨벤션센터(DCC), 엑스포시민광장 등이 있어 교통 통제 시 주변 도로의 혼잡이 예상된다.

시는 공사 전 홍보부터 공사 초기 현장 관리, 공사 중 교통상황 안정화까지 단계별로 대응할 방침이다.

시는 교통 예보제와 라디오 광고, 시·구 홈페이지, 사회관계망서비스(SNS), 내비게이션 등 다양한 매체를 활용해 시민 홍보와 우회도로 안내에 돌입하고 주요 교차로에 교통경찰과 모범운전자 등 교통관리 인력을 배치해 꼬리물기 등 행위를 단속할 예정이다. 주요 우회도로의 불법 주정차 단속을 강화해 원활한 차량 소통을 유도할 방침이다.

대덕대교 우회도로 안내지도. 대전시 제공

교통상황에 따라 대덕대교 진·출입부의 신호 시간을 20초 연장하고 필요시 신호 시간을 재조정하는 등 신호체계도 손본다.

대전시와 자치구·산하기관 공무원은 물론 대덕연구개발특구 내 연구기관·입주기업을 대상으로 시차 출퇴근 등 유연근무제를 독려하고 통근버스를 활용하는 등 승용차 통행량을 분산한다는 계획이다.

공사 구간 주변과 주요 환승 지점에 공영자전거인 타슈 임시대여소도 추가로 설치된다.

시는 이날부터 트램 건설공사 13공구 구간인 대동교의 개축을 위해 차량 통행 부분 통제를 시작했다. 11월부터는 일일 통행량 3만대에 달하는 온천교도 추가로 통제될 예정이어서 교통 대란이 우려된다.

박 국장은 “현장 중심의 교통관리와 지속적인 모니터링으로 교통혼잡을 최소화하하고 교통상황에 맞춰 대책을 지속적으로 보완하겠다”며 “시민분들은 사전에 교통통제 정보를 확인하고 가급적 대중교통을 이용해달라”고 당부했다.

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